幼い弟たちの世話に追われ、勉強も部活もできない…！ヤングケアラー当事者が「これ以上子供増やすなよ！」と両親を怒鳴った理由

テレビ朝日系列「探偵！ナイトスクープ」で1月23日に放送された「6人兄弟」の長男の訴えが「ヤングケアラー事案」として炎上、番組が公式見解を出すなど大きな騒動となった。

こども家庭庁によると、ヤングケアラーは〈本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者〉と定義されている。子沢山家庭以外にもさまざまなケースはあるが、ヤングケアラーとして子供としての時間を奪われた人々は、どんな悩みを抱え、現在どのような生活を送っているのか。家族間のトラブル、子育てなどをテーマに執筆活動を行うライターの清水芽々氏が当事者たちに取材した。

「これ以上子供増やすなよ！」と親に怒鳴った

「友達と呼べる人がいません」

群馬県在住の吉野ひかるさん（仮名・38歳・調理師）はそう言ってうつむいた。

筆者に見せてくれたスマホの連絡先リストには50件の登録があったが、個人名は18人。それも身内と仕事関係者のみで「友人」はいなかった。

「私は6人姉弟の長女として育ちました。小学校3年生の時に6番目の妹が生まれたんですが、経済的な理由で母が産後すぐに働き出したので、子供たちの世話は私がやらされました」（ひかるさん）

当時9歳だったひかるさんの下には、8歳・7歳・4歳・2歳・0歳の弟と妹がいた。母親は働きに出るようなったが、そもそも父親は家にいないことが多かったという。

「父は土木関係の仕事をしていましたが、地方を転々としていて家には半年に一度くらいしか帰ってきませんでした。それなのによく、6人も子供がつくれたなと思います。弟や妹の世話を私に任せる両親に腹が立ち、小学校高学年くらいの時には、私たち姉弟を放ったまま布団から出てこない両親を『これ以上子供を増やすなよ！』と怒鳴りつけたことがありました」

小学生ながらに両親を軽蔑の対象としか見られなかったというひかるさんは、「弟や妹は私が面倒を見よう！」と決意。朝から晩まで「子育て」に追われた。

「夜の仕事をしていた母は、勤め先の託児所に預けていた弟や妹と一緒に朝方に帰宅します。母はそのまま寝てしまうので、私がみんなの朝食を用意し、学校組を送り出した後に保育園に弟や妹を送って行きました」

保育園はひかるさんの自宅から300メートルほどのところにあり、ひかるさんは末っ子の赤ん坊を背負い、二人の幼子の手を引いて行ったらしい。

「本当は保護者が送って行くものですが、どれだけ注意を受けても母が聞き入れなかったことや、家が近かったことなどから大目に見てもらえたんだと思いますね。保育士さんの中に母の同級生がいて、我が家の事情をわかっていてくれたこともあったと思います」

それからひかるさん自身も小学校に登校するが、当然始業時間には間に合わない。

「毎日のように遅刻する私は先生やクラスメイトから白い目で見られていました。放課後も休日も弟や妹の世話で自由がなかったし、宿泊学習や修学旅行などにも参加できなかったので、友達と呼べるような人はいませんでした」

そんなひかるさんを見かねて、ひかるさんの母親に意見するPTA役員や教員もいたが、母親は聞く耳を持たなかったという。

友達の作り方がわからない

そして、この状況はひかるさんが中学に入学しても何一つ変わらなかった。

「さすがに毎日遅刻するわけにはいかないので、保育園には無理を言って早めに登園させてもらいました。保育園の迎えは母が行ってくれたんですが、その後すぐに母は出勤の準備をしてそのまま出かけてしまうので、夕飯の支度やお風呂、寝かしつけなどはすべて私の役目です。

その頃になると『託児料金がもったいない』と言って、母が幼い弟と妹を家に置いて行くようになったので、私が面倒を見ていました。すぐ下の弟二人は男の子だったせいか、まったく手伝ってくれなかったですね」

それでも、「家庭環境に負けたくなかった」と語るひかるさんは、学業をおろそかにはしなかった。弟や妹たちが寝た後に勉強し、成績は常に上位をキープ。教師の中にはひかるさんの頑張りを評価してくれる人もいたが、友達をつくる時間はなかった。

「部活もできなかったし、流行や遊びにも疎かったので話に入れないんですよ。保護者会とか学校行事に親が来ることもなかったし、『吉野さんちの子とは関わっちゃダメ』という雰囲気がありました。地域自体から敬遠されていたと思います」

家庭や結婚に希望が持てなかったひかるさんは「手に職をつけて自立したい」と専門系の高校に進学した。

この頃に母親が体調を崩し、さらに父親も家に帰って来なくなったため、一家は生活保護を受けるようになったという。

「生活保護のおかげで経済的な心配はなくなったし、福祉担当の人が定期的に訪問に来て、弟や妹の生活を気にかけてくれたので、ようやく学業に専念することができました」

現在はレストランで働く傍ら、養護施設や子供食堂でも調理師のボランティアをしているという。

「福祉の恩恵を受けているので、社会への恩返しです」

ひかるさんはそう語り、筆者に小学校と中学校の卒業アルバムを見せてくれた。だが、そこにひかるさんの写真はほとんど掲載されていなかった。

取材の最後に彼女はこう語った。

「クラスメイトの写真を見てもほとんど憶えていないし、思い出なんかありません。成人式にも行かなかったし、同窓会に顔を出したこともありません。いまだに友達の作り方がわからないんです」

毎週食費として5000円をわたされた

「家庭環境のせいにするのは甘えと言われるかも知れないけど、『だったら私はどうすれば良かったんですか？』って逆に聞きたいです」

そう悔しさを滲ませるのは、栃木県在住の折原佳苗さん（仮名・31歳・派遣アルバイト）。

佳苗さんの両親は佳苗さんが6歳の時に離婚。1年もたたないうちに母親は佳苗さんと佳苗さんの弟二人、3人の子供を連れて再婚する。

「再婚相手は母の不倫相手でした。私が小学校に上がるタイミングに合わせて籍を入れたようです」

最初こそ、継父は連れ子の3人を可愛がってくれていたが、1年後に実子となる女児が生まれると、佳苗さんら連れ子には関心を見せなくなった。母親もまた、そんな夫に従うかのように我が子3人の子育てを放棄するようになる。

「妹が生まれて間もなく、私たちは継父の実家に引っ越しましたが、母屋で暮らすのは継父と母と妹だけで、私と弟二人は離れで寝起きさせられました。食事などは母屋に行っていましたが、そのうち『自分たちで何とかして』と毎週食費として5000円ずつ渡されるようになり、カップ麺やパンを買っていました」

子供心に「こんな食生活では身体に良くない」と感じた佳苗さんは、スーパーで食材を買い、離れの小さく狭い台所で料理をするようになったという。

「当時、私は8歳くらいでした。包丁がうまく使えなかったので、カット野菜を使うことが多かったです。揚げ物をするのは怖かったので唐揚げやコロッケはお惣菜を買っていました」

佳苗さんが担っていたのは食事だけではない。母親が完全に離れを顧みなくなったため、掃除や洗濯の他、弟たちの世話もすべて佳苗さんの肩にのしかかった。

「夜、母屋でお風呂を借りている間に洗濯していました。弟たちが体調を崩した時はさすがに母が病院に連れて行ってくれましたが、看病は私の役目でした。弟たちは私のことを『お母さんみたいだね』とよく言っていました」

私の人生は完全に詰みました

そして佳苗さんが中学に上がって間もなく、弟二人が相次いで不登校になる。

「学校でフォローしてくれる存在がなくなって、居心地が悪くなったみたいです。この頃になると母のネグレクトが学校で問題になっていたこともあって、興味本位な目で見られたのもイヤだったみたいですね」

そんな弟たちを不憫に思った佳苗さんは、弟たちに対する物理的、精神的ケアのために学校を休みがちになった。

「学校から連絡を受けた母が世間体を気にしてか、強引に私を学校に行かせるようになったんですけど、授業について行けないし、家にいる弟たちのことが気になって、勉強に身が入らなかったです」

やがて受験生になった佳苗さんは、「高校進学を人生の転機にするしかない！」と一念発起した。しかし、両親からは「自力で何とかしろ」と塾にも行かせてもらえず、「私立に行かせるお金は無いから」と言われ、結局「名前を書けば誰でも受かる」と言われている公立高校に進学した。

「底辺校ってやつです。先生たちも投げやりな感じだったし、生徒の非行はすべて『自己責任』で片づけていました」

卒業後は地元の工場に就職するも、ここが「絵に描いたような」ブラック職場だった。

「パワハラ・セクハラ・モラハラの三拍子が揃っていました。同じ高校の先輩たちが何人か就職していたんですけど、皆仕事ができなかったようで、何かにつけ『〇高卒だもんな』とバカにされましたね」

不本意な扱いに耐えかねた佳苗さんは2年で退社するが、転職はうまく行かなかった。

「うさ晴らしに高校時代の仲間と遊ぶようになったんですが、まともに働いてる子はいませんでした。薬物とか詐欺とか犯罪に手を染めてる子も少なくなかったです」

仲間に騙されて犯罪の片棒を担がされ、警察沙汰になってしまったこともあるという。職場を解雇された佳苗さんは現在、派遣の仕事を転々としている。

「給料は引きこもりの弟たちとの生活費で消えます。夢も希望もないです。私の人生は完全に詰みました」

ヤングケアラーのなかには、親の世話を担わされるケースもある。つづく後編記事『「両親の世話」で追い詰められたヤングケアラー女性…「パパ活をするしかなかった」悲惨すぎる家庭環境』で詳報する。

【つづきを読む】「両親の世話」で追い詰められたヤングケアラー女性…「パパ活をするしかなかった」悲惨すぎる家庭環境