2月2日、953回目を迎えた京都・壬生寺の『節分会』に、ゲストとして招かれ、晴れやかな笑顔を見せた俳優の南果歩さん（62）。

【貴重写真】当時2歳の南果歩さん。両親と5人姉妹の家族写真。

1984年、小栗康平監督の映画『伽耶子のために』の主役に抜擢され、デビューを果たした南さん。当時通っていた短大の規約『在学中は芸能活動禁止』が改訂されるといった"伝説"から40年余り──ブルーリボン賞助演女優賞を受賞、NHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』に出演するなどして、女優として第一線を走り続けてきたが、私生活での出会いや別れを含め、その道のりは決して平坦ではなかった。

それでもなお、南さんが表現者として芸能界で生き続ける、切実な理由とは。60歳を機に生まれ変わり、本当の自分の人生を歩み始めたという南さんのマインドを綴った、近著『還暦スマイル』から一部抜粋、再構成してお届けする。【前後編の前編】

＊ ＊ ＊

「女優だから、日常生活でも演技ができるんでしょう？ 涙を流すのなんて簡単なんでしょう？」

なんてことを聞いてくる方も、時にはいらっしゃる。ハッキリ言って、そんなことはできません。役を演じるというのは、物語の中で生きることです。自分ではない別人として日常生活を送っていたら、心がバラバラになって、本当にリアルな私の感情を見失ってしまいます。なので、日常で演技はできません。

人間なので、優しい嘘を使うことはあります。時に方便として。例えば、お誘いを断る時に、先約があってとか、体調が優れなくてとか。人を傷つけないための方便は、穏便に生きていくためには必要だと、私は思います。でも相手は、きっとお察しのことと思います。

自身の人生の中だけで、働き、遊び、楽しみ、心が満たされれば、それは本当に幸せなことだと思います。でも私は、現実を生きるだけでは、自分を保つことが難しかったのでしょう。どうして私には、演技をすることが必要だったのか。

現実の世界だけでは、おそらく耐えられなかったからでしょう。実人生だけでは収まりきれない感情、哀しみや寂しさ、愛情への憧憬、宿命に対する反骨、自身を取り巻く割り切れない状況が、「ここではないどこか」別の世界を、求めたのだと思います。

「帰れる場所がなかった」少女時代の孤独

自身の生い立ちも関係していると思います。在日韓国人の家庭で、早くに父と別れていて、母子家庭で、五人姉妹の末っ子で、引っ越しを繰り返し、転校を繰り返し、確固たる場所、帰れる場所を持っていなかったから。ただ私の四人の姉たちは平穏な市民生活を送っているので、環境が理由だとも限らないですね。

同じ環境で育っても、個人差があります。社会の中でも家族の中でも孤独を感じ、自分の居場所を探していたことが、物語の世界に繋がっていったのかもしれません。

幼い頃は感受性が強すぎて、日に何度も大声で泣くことが常でした。どうしてそんなに泣きたかったのか、その時の本当の私の感情は、もう思い出すことができませんが、感情が溢れ出して、歯止めが利かなかったのだと思います。

中学に入ってからは大声で泣くことはなくなっても、真夜中にただ涙を流すということがよくありました。これは演劇の道に進んでからも続いていました。

しかし、どんな逆境に育ったとしても、それを活かす道はあるものですね。私にとって、それがお芝居でした。「寂しさの力」を活かす場所が、物語の中にあったのだと思います。リアルと物語。そこにあるのは現実と想像の世界。

「私の中の火山はいまだ活動中」

いまでいうところの、二拠点生活に近い感覚かもしれません。リアルと物語の二拠点生活。例えるなら、私にとって現実が東京で、物語は白馬かな。時々、東京から離れて白馬ではスキーをしたり、自然に触れ美味しい空気を吸うことで、また東京の都会生活も頑張れる。

物語の世界は自由です。シナリオや戯曲を読み、想像の中でつくりあげた人物を、自分の声と身体を使って、具現化させていくのです。映画を見たり、本を読んだりした時に、登場人物に自分を投影することがありますよね。それを肉体で具体化させたものがお芝居です。

もちろん私は、自分の人生を生きています。でも実人生とは別に、お芝居を通して物語の中で、いろんな時代の他者の人生を生きている。こんな面白い仕事は他にはないと思います。役は想像してつくるものとは言え、その時に自身の状態が反映されてしまうことは言うまでもありません。「私」という心と肉体のフィルターは、どうしても通さないと成立しないからです。二拠点の行ったり来たりがあることで、私の日常生活は平穏に過ごせているのだと思います。日常ではどこにも行き場のない、発散できない熱のようなものを、お芝居に使っているからです。

沸々とお腹の底から湧き上がってくるようなマグマ。私の中の火山は、いまだ活動中です。有難いことに、俳優には定年がありません。年と共に、できなくなる役もありますが。どの年代になっても、自分の現状で表現できうる興味のある役が待っている。私はそう思っています。あ、だから年を重ねることが怖くないのかもしれません。何歳になっても、その年代の人を演じることができるから。

（後編につづく）