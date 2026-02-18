【ばけばけ】小泉八雲が妻に強いた『怪談』への執念…『耳なし芳一』誕生のウラで起きていた「夫婦の儀式」とは

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

「息を殺して」怪談に聞き入る八雲

『怪談』は、小泉八雲が著した怪奇文学作品集で1904年に出版された。原題は“Kwaidan”である。妻セツから聞いた日本各地に伝わる伝説・伝承を、八雲の解釈を加えて物語化した作品群である。

17編の怪談を収めた『怪談』と3編の随筆を収めた『虫の研究』の2部からなり、その内訳は、『怪談』には「耳なし芳一の話」「おしどり」「お貞の話」「乳母桜」「かけひき」「鏡と鐘」「食人鬼」「むじな」「ろくろ首」「葬られた秘密」「雪女」「青柳の物語」「十六桜」「安芸之介の夢」「力ばか」「ひまわり」「蓬莱」、『虫界』には「蝶」「蚊」「蟻」が収録されている。

セツはこうした怪談話を自身の記憶、人づて、あるいは買ってきた本のなかから八雲に語り聞かせたのである。

淋しそうな夜、ランプの心（しん）を下げて怪談を致しました。ヘルンは私に物を聞くにも、その時にはことに声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞いているのです。その聞いている風がまたいかにも恐ろしくてならぬ様子ですから、自然と私の話にも力がこもるのです。その頃は私の家は化物屋敷のようでした。私は折々、恐ろしい夢を見てうなされ始めました。この事を話しますと「それでは当分休みましょう」といって、休みました。気に入った話があると、その喜びは一方（ひとかた）ではございませんでした。 （小泉節子『思ひ出の記』小泉八雲記念館監修、ハーベスト出版、2024年）

怪談を「自分のもの」にしようとした八雲

セツが八雲に昔話を聞かせるとき、いつも最初にその話のあらましをのべる。そしてもしその話がおもしろいようだと、八雲はあらすじを書いておき、それから詳しく話すようにと言って、それからなんども話させる。

セツが本を見ながら話しだすと、「本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければ、いけません」と言う。そのためセツは話を「自分の物」にしてしまわなければいけないので、夢にまで見るようになり、参ったという。

八雲は話がおもしろいとなるといつも、非常に真面目にあらたまり、顔の色が変わって、眼が鋭く、恐ろしくなった。セツはその変わりかたが、「なかなかひどい」ものだったと述懐している。

「ここに琵琶があるが、琵琶法師の姿は見えんな――二つの耳があるだけだ！……なるほど、返事をしなかったのも道理だ。返事をする口がないのだから――あの男は耳しか残っておらぬ……それでは、この両耳をわが君のもとへ持ってゆくとしよう――できる限り仰せに従ったという証（あかし）にな」……その刹那（せつな）、芳一は両耳を鉄の指につかまれ、引きちぎられるのを感じた。たいそう痛かったが、声は立てなかった。 （「耳なし芳一の話」『怪談』南條竹則訳、光文社古典新訳文庫、2018年）

八雲の『怪談』のなかでも、最もよく知られているであろうこうした迫真的場面が、セツが「自分の物」にしたうえで語られ、「両目」を閉じた八雲が「両耳」を研ぎすませて八雲にとっての「自分の物」にしようとしたのだった。

つまり『怪談』は、伝説・昔話のたんなる採録ではなく、日本の口承文芸の系譜を継ぐものなのであった。

さらに八雲は、こうした伝承のしかたそのものに、民間伝承の本質があることを理解していたと考えられるのである。

