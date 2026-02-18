「銃弾が飛び交い、食べるものはない。戦場は想像とはまったく違った」ウクライナ軍に参加した台湾人義勇兵の告白

「戦争に参加する気はなかった」

近年、台湾で有事をにらんだ民間防衛（全民国防）の準備がすこしずつ進んでいるのはご存じだろうか。昨年9月には、台湾国防部が改訂版の『全民国防手冊』（全民国防ハンドブック）を公表、全戸に無料配布をおこなっている。災害や有事の際の市民の対応や、敵国（＝中国）によるフェイクニュースの流布などへの対策をまとめた内容だ。他にも最近の台湾では、敵国の侵略を受けた際の対処を教える民間団体がいくつも成立している。

こうした動きの大きなきっかけのひとつが、2022年2月に勃発したウクライナ戦争だ。ある国家を一方的に自国領とみなした専制国家による侵略行為。そんな戦争の構図が、中国の習近平政権の圧迫を受ける台湾を刺激している。開戦から時間が経って市民の関心は低下したものの、それでも日本よりはウクライナ情勢への注目度は高い。

ゆえに、開戦初期にはもっと「自分ごと」に近い感覚で東欧の戦争を受け止めた人もいた。その最たる例が、義勇兵としてウクライナ軍に加わった台湾人だ。台湾の民間防衛レクチャー施設「全民国防射撃教育中心」のコーチ（台湾軍のほか米軍でも勤務歴あり）に事情を尋ねたところ、台湾人義勇兵はすくなくとも十数人はいたそうである。

今年2月上旬、台北市内で元義勇兵の1人に話を聞くことができた。彼の名は呂子豪（トニー・リュー）、現在38歳。もともとは「戦争に参加する気はなかった」のに、現地を見て思わず義勇兵になってしまったという変わり種だ。ウクライナ戦争の開戦から4年を迎えたいまこそ、インタビューをご覧いただきたい。

すすんで人を殺したいとは思わない。けれど…

──まずは、ウクライナに行った経緯から教えてください。

呂子豪：僕はもともと、遊び好きでフラフラしてる人間だったんだ。でも、あるときに陳建仁先生（蔡英文前政権の副総統。カトリック教徒）にお会いした際に、「もう少し真面目になさい」「心の拠り所を持ちなさい」と言われて、気持ちを入れ替えて。それから4年くらいしてウクライナで戦争が起きた。

だから、困っている戦地の人を助けて、社会に恩返ししたいと思って……。2022年3月16日、自分で10万台湾ドル（約50万円）分の物資を持ってウクライナに行ったんだ。

──開戦からほどない時期ですね。もともと、戦争に参加する気はなかったと聞きましたが。

呂子豪：誰だって、すすんで人を殺したいとは思わない。最初の動機はあくまでも「救いたい」だったんだ。でも、現地に行って世の中を眺めているうちに、物資を届けても安全な後方地帯に行くばかりで、本当に大変な目に遭っている地域にはいきわたらないことを知った。それで、本気でウクライナの人たちを救うなら防衛に協力するべきだと思うようになって。

もちろん、僕は過去に戦争に参加した経験はない。いちおう、銃の使い方は前から知っていたけど……。台湾の義務兵役で歩兵をやったのと、オーストラリアでワーホリやっていたときにカンガルー猟の経験があるくらいだ。

1ヶ月足らずの訓練で戦場に

──義勇兵になったのはいつから？ 訓練ってどのくらいの期間あったんですか？

呂子豪：22年3月末に訓練キャンプに入った。トレーニング期間は20数日間。ウクライナ軍の武器は、僕らが使い慣れたアメリカ系じゃなくてロシア系の武器だから、西側出身の義勇兵は慣れるのに時間がかかったんだ。ロシア製武器を使い慣れた国から来た義勇兵は、1週間くらいで戦場に行っていた。

訓練は朝8時から夕方まで。格闘訓練みたいなのもあったし、ドローンの操作方法も習った。コーチはウクライナ人と……。アメリカ人。彼らは自分の国籍も身分も言わなかったが、アメリカ人だと思ったよ。訓練を終えたら、夜はウクラウイナ語の勉強だ。ハードだった。

──義勇兵たちはどこの国から？

呂子豪：世界各国だ。西欧系の人たちはもちろん、コロンビアとか、僕たち台湾よりも生活水準が悪いであろう国の人もいた。ドイツ人に変わったやつがいて、1〜2週間戦ってからなにかの試験（おそらく国内の資格試験）の受験でドイツに帰って、また戻ってきた。彼らは母国まで電車で陸続きだもんな。

あと、ロシア人だ。プーチンが嫌いなロシア人も非常に多かった。義勇兵は圧倒的多数が男だった。ウクライナ兵は女性兵士がいたけどね。

義勇兵たちは、なんとなく英語を使う連中とスペイン語を使う連中に分かれてた。僕の英語は上手くないけれど、スペイン語はできないから英語圏の戦友と仲良くしがち。アメリカ人が多い部隊に入れられた。

──1ヶ月足らずの訓練で戦場に行くことになったわけですね。

呂子豪：ああ。ウクライナ領土防衛国際軍団（当時）の第49独立歩兵大隊「カルパトシチ」に加わった。人数は300人くらいだ。3月末の時点で、周囲では東アジア人は僕だけだった。でも、後に同じ大隊に台湾人義勇兵で最初の戦死者になった曾聖光が入った。あと、同じく戦死した日本人義勇兵も、やはり第49大隊に入った（※）。

当たらないことを祈るしかない

──実際の戦場に行ってみて、どう感じましたか。

呂子豪：戦場に行く前は、多少のヒロイックな気負いもあったんだ。「俺の銃でみんなを助けてみせる」みたいな（苦笑）。でも、実際に到着したその日から帰りたくなった。他の義勇兵も同様だったと思うよ。戦場は想像とは違うんだ。銃の撃ち合いよりも、ミサイル……。塹壕に隠れる、ロシア軍のミサイルが飛んでくる。なにもできない。当たらないことを祈るしかない。

あと、開戦当初は食糧が足りなくて、2〜3日に1度しか食べられなかった。しかも、インスタント麺を水無しで食べるとか、そんなのだ。なぜなのかはわからない。軍人でこんな状況だから、民間人はもっとひどかったと思う。しばらく経つと、食事は3食出るようになったけれど、やはりすくない。……味？ いやもう、食べられるだけでありがたいって感じだった。その後は国際支援もあって改善したけどね。

開戦からすぐは、武器も足りないし弱かった。ロシアの砲弾（中国語ママ）が数十キロ先から飛んでくるのに、こっちの射程は数キロ。こっちが1発撃つ間に、向こうは20発撃ってくる。ドイツが供与してくれたヘルメットもずいぶん古いやつで役に立たない。6月中旬になって、アメリカの武器が来るようになってマシになったんだけど……。僕は6月22日に部隊を離れたから、その後の事情は伝聞になる。

【後編を読む→「戦友がたくさん死んで…」ウクライナ軍に参加した台湾人義勇兵の見たロシア戦争のリアル】

【つづきを読む】「戦友がたくさん死んで…」ウクライナ軍に参加した台湾人義勇兵の見たロシア戦争のリアル