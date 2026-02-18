トヨタだけじゃない…関税の逆風をはね返す「自動車関連銘柄5選」【2026年注目の日本の製造業株】

「自動車産業」は日本の基幹産業

何回かに分けて日本の製造業にフォーカスを当てる2回目は「自動車産業」銘柄です。

日本の自動車産業は、製造から販売、整備、物流までを網羅する広大な裾野を持つ、日本経済の「基幹産業」です。日本自動車工業会（JAMA）が公表している「日本の自動車工業2025」によると、関連就業人口は約559万人にのぼり、全就業者の約8.2％を占めています。製造品出荷額等は約72兆円と全製造業の約2割を占め、輸出金額の約2割を担うなど、国の稼ぎ頭としての地位を確立しています。

自動車製造には2万〜3万点の部品が用いられます。よって、鉄鋼・ゴム・電子部品・ソフトウェアなど幅広い産業に波及効果をもたらします。

さらに主要製造業に占める設備投資額も大きいです。自動車業界が不況だと、あおりを受ける業界が少なくないということです。

為替レートが業績も株価も左右する

生産された自動車は海外に多く輸出されています。2024年の自動車関連の輸出額は、22兆5千億円で前年比3.8％増、主要商品別輸出額の約20％を占めます。故に、自動車産業の業績は為替レートに左右されがちです。そして、業績の良し悪しは株価を動かす重要なファクターです。

為替レートの変化が株価とどの程度関連があるのかを調べてみました。ドル円レートの日次リターンと「NEXT FUNDS 自動車・輸送機（TOPIX−17）上場投信（東プ：1622 以下：1622）」の日次リターンの相関を計算することにしました。1622はその名の通り、TOPIX-17シリーズとよばれる17種の業種別指数に連動した東証ETFです。この後紹介する銘柄はすべて1622に組み込まれています。自動車産業の株価動向を反映するものとして用います。

期間3年の日次リターンの相関を複数の生成AIに計算させたところ概ね0.45程度でした。相関係数は-1〜1で示される値で、プラスの絶対値が大きければ、2つの動きは似ている傾向が強いことを示します。0.45は相関係数としては比較的大きい値です。つまりドル円レートが円安ドル高になれば、1622のプライスも上昇する傾向があるということになります。

前置きが少し長くなりました。自動車産業銘柄をご紹介します。

関税の逆風にも負けず上場来高値更新

■トヨタ自動車 （東プ：7203）

言わずと知れた、世界最大級の自動車メーカーです。2025年のグループ世界販売台数は過去最高の約1132万台を記録し、6年連続で首位を維持しました。特に北米でのハイブリッド車（HV）が好調で、海外販売も過去最高を更新。主力のRAV4などが牽引しています。

日本経済の象徴的存在で、連結売上高は2026年3月期に初の50兆円規模へ到達見込み。営業利益は3兆8000億円（前期比20.8%減）と減益ながら、米国関税の逆風（約1.45兆円影響）を原価改善や価格改定で吸収し、2月6日に発表した2026年3月期第3四半期決算発表で期末の業績予想を上方修正しています。この発表をマーケットが好感し、株価も一時4000円台と上場来高値を更新しました。

最近の大きなトピックは、2026年3月期第3四半期決算発表での社長交代発表。佐藤恒治社長（3年在任）が4月1日付で代表取締役副会長兼Chief Industry Officer（CIO）に就き、後任に財務畑の近健太執行役員が社長兼CEOに昇格します。「経営チームのフォーメーションチェンジ」として、佐藤氏は産業全体の連携を主導、近氏は社内収益力強化を担う新体制へ移行します。

次世代電動化・自動運転強化進む自動車部品メーカー

■デンソー （東プ：6902）

世界トップクラスの自動車部品メーカーで、トヨタグループの中核企業です。エアコン、エンジン制御、電動化部品、ADAS（先進運転支援システム）、自動運転関連技術まで幅広く手がけ、売上収益は世界有数規模です。主力はパワートレイン、熱マネジメント、電子・電動システムで、グローバルに約200の連結子会社を持ちます。カーエアコン国内シェア50%超、半導体内製化も強みです。

2月3日に発表した2026年3月期第3四半期決算における2026年3月期の業績予想は、売上収益7兆4200億円（前期比+3.6%）と過去最高更新見込みですが、米国追加関税、部材高騰等で営業利益5,350億円（同+3.1%）、純利益4,200億円（同+0.2%）に下方修正しています。

1月には、半導体大手の台湾メディアテックとADAS向けカスタムチップの共同開発を進めていることが発表され、次世代電動化・自動運転強化が鮮明です。

今では毎日のように使うようになったQRコードは1994年に当時の日本電装（現・デンソー）の開発部門（後に分社化されてデンソーウェーブ）によって発明されたものであることを付け加えておきます。

売上高の4割以上をインドで稼ぐ

■スズキ （東プ：7269）

軽自動車とコンパクトカーを主力とする日本の自動車・二輪車メーカーです。軽自動車ではワゴンR、スペーシア、ハスラー、ジムニーが根強い人気を誇り、特にジムニーは世界的に愛される本格オフローダーとして知られています。売上高の4割以上をインドで得ており、子会社マルチ・スズキがインド国内で圧倒的なシェアを持ちます。

2026年現在、電動化を加速させており、初の量産BEV(Battery Electric Vehicle)「e ビターラ」（e VITARA）が日本で発売開始され、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞に選出されるなど注目を集めています。軽EVの「Vision e-Sky」も2026年度内発売を目指し、商用「e エブリイ」なども予定されています。軽さと楽しさを追求し続ける挑戦的なメーカーです。

■ブリヂストン （東プ：5108）

世界トップクラスのタイヤメーカーで、売上高の約75%を海外から得ています。プレミアムタイヤやEV対応製品に強みを持ちます。2025年2月に3,000億円を上限とする大規模自社株買いを発表し、2025年12月末までにほぼ全額の買い入れを実施。買い入れた株式は2026年1月にすべて消却しました。加えて、2025年12月期は前年度比増配で、株主還元意欲を感じられます。

2025年12月末に1:2の株式分割を実施し、個人投資家でも単元株投資がしやすくなりました。

自動車産業銘柄のほとんどは3月決算ですが、ブリヂストンの決算は12月です。トヨタ自動車などより3か月程度早く業績見通しを出します。いうまでもなく、車はタイヤが無ければ走れません。つまりブリヂストンの業績予想は自動車産業の業績予想を見通すうえで大変注目されます。

2026年2月16日に発表した2026年12月期の業績予想は営業利益予想がやや弱め、かつ想定為替レートが1ドル＝150円であり、今後のドル円レート次第では更なる下振れを想定しておくべき内容で、発表後株価は大きく下落しました。しばらくは弱含みで推移する想定も必要でしょう。なお、2026年12月期も増配予想を出しています。

トヨタに並ぶ高いROEを誇る

■いすゞ自動車 （東プ：7202）

トラックやバスといった商用車に特化した日本大手メーカーで、ピックアップ「D-MAX」や小型トラック「エルフ」が主力製品です。東京石川島造船所（現IHI）が1916年、第1次世界大戦の特需で得た利益を元手に自動車部門を設けたのが商用車大手「いすゞ自動車」の始まりです。人気がある車種があったものの、乗用車事業は1990年代に撤退しました。

現在は商用車で国内トップシェアを誇り、アジア・オセアニアを中心にグローバル展開しています。耐久性・信頼性の高さで物流・建設現場から支持され、EV/FCV(Fuel Cell Vehicle)の電動化も積極推進中です。2025年9月にはトヨタ自動車と次世代燃料電池路線バスの実用化に向けて、共同で開発を進めることに合意しました。両社で部品の共通化を図ってコスト削減をもくろむものです。

2月12日に発表した2026年3月期第三四半期決算はタイ、アフリカといった新興国での販売が好調であることを示すものでした。自動車産業と言えばトヨタ自動車！と思われがちですが、いすゞ自動車のROEはトヨタ自動車とほぼ同じであり、世界35の国と地域でシェアNo.1の車種を持つ企業であることを付け加えておきます。

