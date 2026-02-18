Netflix独占のWBC「下請け業務」を日本テレビが担当…大谷翔平をめぐる「したたかな思惑」があった

WBCをめぐり日テレがネトフリと契約

テレビ業界で、あるニュースをめぐって衝撃が広がっている。

3月5日に開幕する「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」において、日本テレビが米動画配信大手Netflixと「プロモーションパートナー」契約を結んだのだ。

「日テレがネトフリのために中継制作を担うことを意味します。野球中継に慣れていないネトフリのための『下請け業務』です」（日テレ関係者）

そもそも日本のテレビ局はWBCから「撤退」していた。放映権料が、前回大会の約5倍となる150億円規模にまで跳ね上がり、放映権を放棄していたのだ。

だが、日テレだけはあきらめなかった。

「昨年夏にネトフリが独占配信権を取得したと発表しました。日テレは、そのわずか1週間後には水面下で中継制作について交渉しています」

日テレの狙いは大谷翔平のバラエティ出演か

「そこまでして日テレがWBCにこだわった理由はたったひとつ。大谷翔平と仲良くなりたいのです。テレビ局にとって大谷は、視聴率と同時に社会現象をも生み出す絶対的コンテンツ。そこで日テレが密かに企てているのが、『独占インタビュー』と『バラエティ番組への出演』なのです」（前出の日テレ関係者）

さらに今回、日テレが敢えて「下請け業務」を受けた理由は他にもあった。WBCの特番制作において、「恩恵」を受けられるというのだ。

「試合の映像を他局よりも早く、そして長く使える権利が与えられます。

WBCのスペシャルサポーターには嵐の二宮和也が就任していますが、このキャスティングに日テレが深くかかわったのも、ネトフリから信頼を勝ち取り恩恵を受けるためでした」（民放キー局編成幹部）

日テレのしたたかな作戦は功を奏するか。

「週刊現代」2026年3月2日号より

