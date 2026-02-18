2度目の離婚のあと、1度目の夫の姓になるため家裁に行った漫画家に降りてきた「法律婚・第三の選択肢」

選択的夫婦別姓が認められないのはほぼ日本だけ

2026年2月8日、ミラノ・コルティノで冬季オリンピックが開催され、高校・大学入試も真っただ中の大雪の日。36年ぶりに真冬に行われた衆議院議員選挙では、自民党が歴史的勝利をおさめた。

その直後に朝日新聞の報道で注目されたのが、当選者のうち選択的夫婦別姓の法制化について、衆院選の当選者は反対派が47%を占め、賛成派の30%を上回ったという内容だ。これは朝日新聞社と東京大学・谷口将紀研究室の共同調査によるもので、国政選挙後に反対派が賛成派より多くなるのは、2014年の衆院選以来、12年ぶりだという。

そもそも、選択肢がなく、「法的に結婚をしたらどちらかの姓を必ず名乗らなければならない」と明確に決定している国は世界でも日本だけと言われる（北朝鮮や中東など、情報が少ない国があるため。しかしアフリカもほとんどの国に選択肢はある）。そして日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、結婚後に姓を選択できないことは人権侵害にあたるとして、2025年までに民法750条の改正を求めて4回勧告を受けている。国政選挙で当選した人たちの多くは勧告をどのように思っているのだろうか。

また、男女共同参画局の調査によると、2024年に結婚したカップルで夫が妻の姓を名乗ったのはわずか5.9％だ。94％以上が当然のように夫の姓になっている。多くの場合、女性が男性の姓になるのはなぜなのだろうか。

そんな「なぜなんだろう」に対し、多くの気づきを与え、なるほど！ と思わせる一冊が、漫画家・鳥飼茜さんによる著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』だ。

鳥飼さんは生まれたときの姓（氏・仮にHとすると本書で書いている）がとても読みにくく使いにくいものだったため、最初の結婚で迷わず夫の姓（仮にOとしている）になり、離婚したときにも旧姓には戻らなかった。そして2度目の結婚の際も夫の姓になり、離婚をしたときにHではなくOに戻すことを考えた。結婚して変えた苗字を変える場合は、離婚後3ヵ月以内に届け出が必要で、それ以降は基本的にはできないため、家庭裁判所の申し立てをし、審理を受けて「審判鑑定証明書」を受け取る必要があるのだという。

鳥飼さんはこうして「2度目の結婚をした相手の姓」から「1度目の結婚をした相手の姓」に変更する審理を受け、無事に「審判鑑定証明書」を手に入れた。

しかし、手続きの煩わしさゆえに鳥飼さんは2年放置してしまっていた。それでも3回目の結婚を考えるにあたり、重い腰を上げて2025年5月26日、区役所に「離婚後、1度目の結婚の姓に変える」手続きに行った。そこで窓口から告げられたのは「今日から法律が変わり、この書類は受け付けられない」という驚愕の言葉だった。

鳥飼さんが取り乱し、そこから何を考え、行動していったのか。鳥飼茜さんの著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』より抜粋の上、お届けした記事には多くの反響があった。鳥飼さんの体験を機に、それぞれが議論すればよいのだろう。

抜粋記事第2回は、気を取り直して家庭裁判所に交渉にいったときに鳥飼さんが気づいた「第三の選択肢」についてお伝えする。

1981年生まれ、大阪府出身。漫画家。京都市立芸術大学卒業。2004年、「別冊少女フレンドDX Juliet」（講談社）でデビュー。著書に『おんなのいえ』（講談社）『サターンリターン』（小学館）『先生の白い嘘』（講談社）『地獄のガールフレンド』（祥伝社）など。「バッドベイビーは泣かない」を週刊モーニング（講談社）で連載中。エッセイ集に『漫画みたいな恋ください』（筑摩書房）『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋社）がある。

家庭裁判所へ

犬の散歩を早めに済ませ、まず本籍のある窓口出張所へ戸籍謄本を取りに行った。

一仕事終えた達成感からかお腹が空いてきたので近くの繁華街で昼食を取るか迷ったが、私は今日の本丸である家庭裁判所の食堂で食事がしたかった。前日に目黒区役所で悔し涙が乾いたところに食べた鶏天そばが結構美味しくて、公的機関の食堂のポテンシャルの高さに期待し始めている自分がいた。

空腹に耐えつつ車に乗り込み、普段なら絶対乗らない首都高を走らせ、霞が関の家庭裁判所へ向かった。 入口の荷物検査を終え案内された民事の窓口へ行くと、ちょうどお昼休憩で職員はおらず、一時から始まる午後の部の整理券が機械で発行されていた。私も整理券を手に、地下にある食堂へと向かった。

ここで選べるメニューは、ランチ定食、スペシャルランチ定食、スペシャル麺の3種のみ。 私は一番意味のわかる「ランチ定食800円」を購入しカウンターに出すと、あらかじめ用意されているマカロニサラダと味噌汁茶椀を取るように指示され、さらにネギだけが乗ったお椀にすぐそばの味噌汁注入機で汁を足すよう指示された。

初めてのマシンに狼狽えつつ汁を足すと、その隙におかずがカウンターに乗ってい た。揚げた何かの白身肉二切れに、茶色いタレがかかっている。タレは甘辛い醤油のようだった。

金原ひとみさんからのLINEに

少し待たされた割に冷たく、異常に歯応えがある白身肉を齧りながら、私は携帯を出してLINEを開いた。

昨日からの絶望的な出来事を「聞いてよ」とやりとりしていた、小説家の金原ひとみさんの返信を読むためだ。金原さんとは知り合って1年ほどになるだろうか。意気投合したのには端的に彼女の人当たりの良さと、お互いの境遇に共感するところが多かったこともある。私の一連の理不尽を、異常に語彙力の高い女子高生の親友、みた いなテンションで同情し、怒ってくれていた。

金原さんは少し前に再婚したばかりだ。新しい旦那さんは、金原さんの苗字になることを選んだ。

「私は正直、夫が妻の苗字に変えた夫婦を羨ましく思っちゃう」

この件で、なかなか妥当な解に至らず疲れてきた私の本音が漏れる。

「彼氏さんも鳥飼さんの前の前の旦那さんの苗字になるっていうのはダメなの？」

いやそれはさすがに変かなって。条件反射のようにそう打とうとした私はスマホを 一旦置いた。

異様に固くひんやりとした揚げ物を齧りながら、その文字列をもう一度目で追ってみる。

「さすがに変だと思う… …」 惰性でそう答えたものの、頭の中は金原さんの投げかけにどんどんフォーカスしていった。

世界一間の悪い人が本当にいるなんて

窓口で対応してくれたのは一人目が女性、二人目が男性だった。

まずはと、ことの次第を説明するうち再び理不尽への怒りで熱くなった私に昨日の男性編集者の念が乗り移ったのか、相談は一転、異議申し立ての様相になってしまった。

女性職員には、無謀にも「一事不再理」という武器一つで道場破りに来た中年女と法的根拠について言い争うといった無駄な時間をとらせてしまったが、すでに出ている氏の変更許可が一旦白紙になる可能性については私の異論を認めていただきながら も、ふりがなについての記載がある許可書を改めて発行してもらうための申し立ては やはり必要ということで、私も受け入れるほかなかった。

結局通例通り、前回の事件番号を参照して審理を迅速に済ませてもらえるよう請願した申立書、戸籍謄本、それから手数料の収入印紙と郵送用の切手を二番目の窓口男性に託して、その日できることは終了した。

今後は担当者からの電話を何週間か待ち、方針を聞き、場合によっては相談をし、そしてまた結果が郵送されるのを2ヵ月ほどひたすら待つということだ。

私の担当編集の入れ知恵は残念ながら審理の迅速化に特に何の効果も与えなかった、 ということになろうか。虚しかったが、同時にそんなもんでしょと諦めも早かった。

書類提出では一番目とは違う男性職員が対応したので再び簡単に状況説明をしたのだが、このひとは私の前日の顛末を聞いて「本当に ?? 本当に昨日これ持って役所に行ったんですか？……ハ〜昨日行っちゃったんだあ」と同情2割、嘲笑8割みたいな 声色で、そう言った。

なんというか、そんな世界一間の悪い人が本当にいるなんて……といった様子だっ た。

どうせならこれくらい派手にバカにしてもらえたほうが浮かばれるな、と思い、私も世界一間抜けな人の顔をして、「ええまあ」と情けなく笑い返した。

舞い降りた第三の選択肢

事を終えての帰り道は高速ではなく一般道だったため、運転しながらも今日の出来事に想いを馳せる余裕があった。

意識は、自動的にあの投げかけに引っ張られていった。すなわち金原さんにLINEで言われた、

「彼氏さんも鳥飼さんの前の前の旦那さんの苗字になるっていうのはダメなの？」

という選択肢に、だ。 それはつまり、今私が裁判所で申し立てしなおしてきた、Oという苗字になるということである。

それは元々、私の一番目の夫の苗字だ。

昔の夫の苗字に彼が連なるというイメージが、いやそれどうしても変だろ、と突発的に思わせる。

しかし、である。

私が今まさにOという苗字を欲しているのは、そこにもはや最初の夫の影が無いからなのだ。 離婚して15年が経とうとしている。長い時間が記憶や感情を風化させたのかもしれない。

子供がいるので、学校のことや事故やけが、そして進路など、離婚後は自分たちの私情を挟まず取り組む事柄だけが淡々と積み重なったからかも知れない。

それに加えて、先述した通り、人と人には相性があって、私にとって最初の夫というのはもはや、子の父という理由で長生きして欲しいと願える純粋な生命体となり、 一緒にいる事情が消滅しても、これといって負の印象も正の印象も残さないちょっと特殊な相手だった。

だからこそ今の相手と事実婚の場合、私はこの苗字が妥当だと思ったのだし、そこにちょっとでも前々夫に対するロマンチックな感情とかメランコリーがあっては成立し得ない話なのである。

そこさえ彼に理解してもらえたなら、この話は案外無くは無いんじゃないか？

相手の家の中に新参者として「お邪魔させてもらいます」プレイ

霞が関を出て、六本木通りで混み合うタクシーを避けながら渋谷方面へ。高樹町の信号機手前で車列は渋滞を極め、流れが完全に止まった。いつもならイライラがピークに達するところだが、私の頭はこの思いつきで渋滞どころではなかった。

一方がちょっと我慢して苗字を変え、相手の「生まれ」に合わせること。それはどちらにとってもやや理不尽で、これまで結論を先送りにしてきた。

苗字を変えた側だけがあらゆる面倒な手続きを一手に引き受け、その相手の家の中に新参者として「お邪魔させてもらいます」プレイが始まり、離婚すればまた同じ手続きを一からやり直す。

それが不条理なばかりに、目の前にどんなに妥当な理由があろうと、すんなり相手の苗字になることを、今の自分が、ではなく過去の自分が経験をもとに総出で私を戒 め、拒ませた。

少なくとも必要な労力が不均衡ではなく同じ量なら？ どちらの家にも属さない選択肢があるならどうだろうか。

