発売後初のフェイスリフト

ジャガー・ランドローバー（JLR）は、4年ぶりにフラッグシップモデルの『レンジローバー』を大幅刷新する準備を進めている。今年後半に、レンジローバーの新しいEV仕様と同時期に発表される可能性がある。

【画像】ランドローバーの旗艦モデルにまもなくEV仕様が登場！【レンジローバー・エレクトリックを詳しく見る】 全37枚

5代目となる現行「L460」型レンジローバーは2022年から販売され、ベストセラー車の1つとなっている。2025年にはレンジローバー、『ディフェンダー』、『レンジローバー・スポーツ』の3車種で同社の総販売台数の74％を占めた。



現行型レンジローバー

モデルラインは毎年アップデートを受けている（例えば2026年モデルではハイブリッド・パワートレインの効率性向上が図られた）が、いわゆるフェイスリフトは施されていなかった。

しかし、今回、北極圏近くでテスト中のプロトタイプが発見され、これまでと異なるヘッドライト、グリル、大型ダクトを備えたバンパーなど、新たな外観が確認された。プロトタイプの室内は完全にカモフラージュされており、インテリアも刷新される可能性が高い。リア部分にはほとんど変更が加えられないようだ。

パワートレインは継続か

パワートレインに関しては、現行モデルと同様のプラグインハイブリッドおよびマイルドハイブリッド・パワートレインが継続採用されると予想される。最上位の4.4LツインターボV8エンジン（SV仕様では615psを発揮）も引き継がれる見込みだ。

ジャガー・ランドローバーはAUTOCAR UK編集部に対し、将来の製品についてはコメントしないと述べた。



現行型レンジローバー

同社が以前、パワートレインに関わらず外観は統一されると発言していたことから、この新しいデザインは新型レンジローバーEVにも採用されると考えられる。

改良型の内燃機関モデルと新型EVは、今年後半に同時公開される見込みだ。