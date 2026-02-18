¡Ö³Ú¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¤¬2°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÆÀÅÀ¤Ë»ÄÇ°¤ÊÉ½¾ð¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÄÂÎ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×Ãæ°æ°¡Èþ¤¬1°Ì¡¦ÀéÍÕÉ´²»¤Ï4°Ì¥¹¥¿¡¼¥È
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ìºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬2°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤ÎÁ´ÂÎ27ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜÁª¼ê¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×+¥È¥ê¥×¥ë¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤ì¤¤¤ËÃåÉ¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥Ô¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»±éµ»¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¾Ð´é¡£ÆÀÅÀ¤Ï77.23ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤ËÂ³¤¯SP2°Ì¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤Ï4°Ì¤Ç19Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ØÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
±éµ»¸å¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¶²ÉÝ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ê»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»î¹ç´¶¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç2¿Í¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ºäËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÄÂÎ¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥Ä¤òÂÑ¤¨¤¿¤Î¤ÏÃÄÂÎ¤â¸Ä¿Í¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î³ê¤ê¤À¤È¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤È¼«Ê¬¼«¿È³Ú¤·¤¯¿´¤«¤é³ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¢¦½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à·ë²Ì
1°Ì:Ãæ°æ°¡Èþ 78.71
2°Ì:ºäËÜ²Ö¿¥ 77.23
3°Ì:¥ê¥¦¡¦¥¢¥ê¥µ(¥¢¥á¥ê¥«)76.59
4°Ì:ÀéÍÕÉ´²» 74.00