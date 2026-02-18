毎年「警察年頭視閲式」を楽しみにしているという、ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa）さん。今年度も1月13日に千葉県、幕張メッセにて開催された「令和8年度 千葉県警察年頭視閲式」を観覧。



【写真】「誰か倒れた！」異変を知らせる警察犬

「人間の式典に興味ないワンちゃんたちが見れたので満足です」と、式典中に警察犬たちがリラックスしている様子をX（旧Twitter）に投稿。



普段はハンドラー（犬の指導手）さんたちと共に、優れた能力を発揮しているエリートわんちゃんたちの可愛い姿をとらえたその動画は、約209万回表示され、5万9千以上のいいねがつけられると共に、多くのコメントが寄せられた。



「知らない人間が大勢いる非日常空間でもリラックスできる」←これが出来るのがエリート犬

「犬はしょうがない。無罪」



「犬たちはこれ何の時間なんだろうって思っているんだろうな」



「人間だって人間の式典に興味ないからな（笑）」



「ハンドラーが動いたらきちんとつけするのさすが」



「さすが警察犬！こんな環境でもリラックス出来ててすごいです。うちの犬だったら尻尾を股に挟んで背中丸めてビクビクです」



「いつもと雰囲気が違っても人がたくさんいても吠えずハンドラーから離れないのはすごい！これが出来るのが素晴らしい犬」



「警察犬の能力」に驚き

ゆるふわ怪電波☆埼玉さんにお話を聞いたところ、今年度も例年通り式典は約1時間30分ほどだったそうだが、実は式典中、それまで静かだった警察犬が突然吠え出した瞬間があったという。



「おとなしくスヤスヤしていたわんちゃんが突然吠え出して、何事かと思い、犬たちが見ている右側方向を確認すると、女性警察官の隊列の中に倒れている方がいました。すぐに救護の方が対応していましたが、警察犬はこういった異変にもすぐ気がつくのだな、と驚きました。



寝ていた子も起き上がって心配そうに様子を伺っていて、倒れた警官と救護の方が退席した後も、わんちゃんたちがしばらく様子を見つめている姿が印象的でした」（ゆるふわ怪電波☆埼玉さん）



賢くて可愛い「千葉県警に所属する警察犬たち」

どんなにリラックスしていても瞬時に「お仕事モード」になる姿は、さすが犬世界きってのエリート犬たち。



ゆるふわさん以外にも「千葉県警のエリートわんちゃんたち」に注目していた観覧者は多く、「周囲から、『わんちゃんたちかわいい』『前に動画で見たやつだ』といった声が実際に聞こえてきました」と、ゆるふわさん。



「千葉県警の式典に出る警察犬たちが可愛いという評判が年々広がっているようで、撮影している方も多く、当日はXで式典について検索すると、わんちゃんたちを撮影してアップしている方も多数見受けられました。人間の式典に興味なく自由に過ごしてるわんちゃんたちに皆さん癒やされているようです」（ゆるふわ怪電波☆埼玉さん）



子ども以上に大人が楽しそうでした

また、警察犬以外にも、「普段は見ることができない警察の特殊車両や特殊部隊の行進が興味深かったです」と、ゆるふわさん。



「式典終了後には屋外の広場で車両の体験搭乗などの広報活動が行われており、『小さいお子様だけでなく、大きいお友だちから大人の方もどうぞ』と警察官の方が声をかけていたのが印象的でした。



子連れのお父さんらが『警察の指揮官車』などに登って写真を撮ったりしており、子どもより楽しんでいる様子が見られました。昨今の人手不足によるものか、人材確保の募集広報に特に力を入れているように感じました」（ゆるふわ怪電波☆埼玉さん）



警察官の皆さんとその頼もしい相棒である警察犬さん・警備犬さんたち、これからも日本の安全を守るお仕事、よろしくお願いします！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）