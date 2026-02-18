◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 男子団体パシュート 7-8位決定戦(大会12日目/現地17日)

8位となった日本の3選手が競技後にコメントを述べました。

ドイツとの7-8位決定戦、日本は佐々木翔夢選手、山田和哉選手、蟻戸一永選手の3選手で臨み、現地15日の準々決勝よりタイムを縮めたものの敗戦。レースを終えて佐々木選手は「(準々決勝から)ちょっと改善できたところはよかった」と振り返りました。

山田選手は今大会のチームに「団結力は今日も発揮できたと思うが、それが結果につながらず悔しい」とコメント。蟻戸選手は「距離感や隊列の乱れなど、3番手としてフォローが全然できなかった」と反省点を述べました。

今大会まだ個人種目を残す3選手。「マススタートは実力関係なく、戦略でうまくいけば勝てる可能性がある種目。気を抜かずに頑張っていきたい」(佐々木選手)、「ずっとメダルメダルと言ってきたが、今日を終えて“レースを楽しむことが大事”だと思った。自分らしい滑りで自分の納得のいくレースをできれば」(山田選手)、「最後の種目なのでやりきるしかない。この大きな舞台を楽しみながら最後まで滑りきりたい」(蟻戸選手)と意気込みました。