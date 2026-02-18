2月18日の運勢第1位は蟹座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蟹座

「完璧にしなきゃ」と自分を追い込む必要はありません。「できる範囲で頑張ろう」という気持ちで取り組んでみてください。そうすることで、心に余裕が生まれ、自然とあなたの能力が最大限に発揮され、評価が高まっていくでしょう。

★第2位……蠍座

相手のことを思う気持ちが自然と高まり、優しく尽くしたくなるような1日。どんな小さな行動も、相手の心にしっかり届きます。無理に頑張らなくても、あなたのまごころが伝わる日。静かな情熱や仕草が、あなたの魅力をいっそう際立たせるでしょう。

★第3位……魚座

今日は、あらゆるものに心を動かされそう。人の優しい言葉、ふとした景色、何気ない出来事…。そんな感動を、しっかりと味わってください。豊かな心を持っていることに気づける1日です。素直な気持ちで感動を楽しむことが、幸せをさらに広げます。

★第4位……牡牛座

相手がさまざまな感情をあなたにぶつけてきても、今日は驚くほど落ち着いて受け止められそうです。優しく微笑みながら耳を傾けるだけで、信頼感も愛情も高まります。その包容力に、相手の心が一層惹かれていくでしょう。

★第5位……山羊座

誰かのひたむきな働きぶりや、素晴らしい成果に心から感心する瞬間がありそうです。その感動を、心の中にしまっておくのはもったいない！「〇〇さんの、あの部分が本当にすごいと思いました！」と、どこに感動したのかを具体的に褒めてみましょう。