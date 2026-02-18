大逆転勝利で金メダルに輝いた三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが、坂本花織選手について感謝の言葉を口にしました。

坂本選手は持ち前の明るさから精神的支柱としてチームを支え、りくりゅうペアの演技では観客席で見守り、大粒の涙をこぼしながら祝福の拍手を送りました。

現地17日に女子シングルショートプログラムに出場する坂本選手に三浦選手は「かおちゃんには、団体戦のSPよりもっと前から私たちは常に支えられていて、彼女の明るさであったり、そういった部分にすごく救われた」と感謝の言葉を口にします。続けて「(自分たちが)ショートで大きな失敗があって2人ともトボトボ歩いて帰ってたんですけど、かおちゃんがバスを降りたところで待っていてくれて『璃来たちなら絶対大丈夫だよ』って声をかけてくれた。かおちゃんのためにもみんなのためにも頑張ろうと。フリーも私たち以上に大泣きしてくれた。本当に素晴らしい人柄でもありますし、心から今日からの(女子)SPを現地で応援したいです」と5位スタートとなったショートプログラム後のやりとりを明かしました。

ペアの木原龍一選手は「坂本選手には2人ともエネルギーとパワーをいただいていて、今回のフリーの前にもたくさん勇気をもらって、かおちゃんがいなかったらチームジャパンは成り立たないんだなと改めて思った」とコメント。

続けて「僕たちがSPで大きな失敗をしたので。それはかおちゃんの分の厄を落としたので、僕たちが全部引き受けたので、かおちゃんは全然問題ないと思うので、恐れずのびのび滑ってほしいなと思います」と期待を寄せました。