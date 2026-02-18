「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が圧巻の五輪デビューを飾った。ほぼ完璧な演技で自己ベスト、今季世界２位の７８・７１点をマークし、首位発進を決めた。２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進を決めた。五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が７４・００点で日本勢表彰台独占も夢ではない中で１９日のフリーを迎えることになった。

６分間練習でも笑顔をみえるなど楽しんでいる姿をみせていた中井。ＳＰ「道」にのって、冒頭のトリプルアクセルを完璧に成功させ、笑顔をはじけさせると、続く３回転ルッツ−３回転トーループ、最後の３回転ループも軽やかに決めた。演技を終えると両腕を突き上げてガッツポーズ。満面の笑みで♥マークを作り、ダブルピースを繰り出した。

演技後は「正直ビックしてますし、この舞台でこの演技ができたことがすごくうれしく思います。（トリプルアクセルは）練習から調子がよかったので本番やるだけかなと思っていた。自信もすごくありました。最後の最後まで自分そ信じて上げることができた。本当に人生の中で一番最高の瞬間でした」と笑顔で振り返った。初の五輪での演技だったが「全然怖さとかもなく、緊張も思ったほかしなくて。本当にに楽しみだなってふうに思っていて、（グループの）１番滑走だったので６分間練習の気持ちの流れからしっかり挑めた」と堂々。憧れの浅田さんと同じトリプルアクセル成功については改めて「本当に夢が叶ったぐらいの嬉しさがあります。この舞台で着氷できたことで、テレビで見ている方たちが自分のように憧れてくれたら」とうなずいた。

浅田真央さんが１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した演技に魅了され、５歳から競技を開始。憧れの人と同じトリプルアクセルを武器に、シニア本格参戦の今季はＧＰシリーズ開幕戦のフランス大会でいきなり日本女子史上３人目の初出場初優勝を果たし、大きく飛躍を遂げた。昨年の全日本選手権では４位にとどまったが、ＧＰファイナルでの日本勢最高２位が評価されて初の五輪代表を射止めた。「ずっと夢だった五輪出場がかなってすごくうれしい」と感慨を込めた。

メダル候補の１人として、憧れの存在と同じ舞台に立った。「自分も五輪で最高に輝いている姿を見せたい」。五輪でのトリプルアクセル成功は伊藤みどりさん、浅田さん、樋口新葉さんの３人で、中井は最年少での達成となった。１７歳の夢が現実になる。

◆中井亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟県出身。浅田真央さんに憧れて５歳で競技を始めた。２１年に千葉県に拠点を移し、中庭健介コーチに師事。２３年世界ジュニア選手権３位。シニア本格参戦の今季、ＧＰシリーズ開幕戦のフランス大会で日本女子史上３人目の初出場優勝を果たした。ファイナルは日本勢トップの２位。全日本選手権で４位となり、五輪代表入りを決めた。通信制の勇志国際高千葉２年。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。１５０センチ。