加藤茶の妻・加藤綾菜、無理なく工夫した“余り物”活かした夕食披露に反響「野菜たくさんで美味しそう」「栄養のバランスがバッチリ」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。昼食の“余り物”を活かし無理なく用意したという夕食を披露した。
【写真】「野菜たくさんで美味しそう」加藤綾菜が披露した“余り物”を活かした夕食
綾菜は「今日は一日中眠い。朝早く洗濯物など家事をしていや眠い。花粉症だからか？」と、体調や日々の家事に奮闘するリアルな心境を告白。「メインのハンバーグは買ってきて昼の余り物をお皿に盛り味噌汁を作れば美味しそうな夕飯になりました」と、賢く手軽に整えた食卓の写真をアップし、「今から頂きます！」とつづった。
コメント欄には「見るだけでよだれが出ちゃいます」「加藤茶さんの健康を考えられて、栄養のバランスがバッチリな献立がならんでいて美味しそうです」「食べたい!!野菜たくさんで美味しそう」「あやなちゃんいつも美味しそうなご飯作りますね」などの声が寄せられている。
