『ショコラフレンチシリーズ』が12年ぶり期間限定復活

　ミスタードーナツは、創業55周年を記念し、『ショコラフレンチシリーズ』全3種をきょう18日から、期間限定で発売する。

【写真】12年ぶり待望の復活…新商品『ザクザクチョコクリームショコラ』含むラインナップ全3種

　『ショコラフレンチシリーズ』は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長。販売当時人気商品であった『ショコラフレンチ』や、『エンゼルショコラ』に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした『ザクザクチョコクリームショコラ』も登場する。

　販売は3月下旬まで（順次販売終了予定）、一部を除くミスタードーナツ全店で行われる。商品ラインナップは下記の通り。（※価格はすべて税込）

■ショコラフレンチ（テイクアウト183円／イートイン187円）

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地のふわっと軽い食感を楽しめる。

■エンゼルショコラ（テイクアウト194円／イートイン198円）

ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティング。

■ザクザクチョコクリームショコラ（テイクアウト205円／イートイン209円）　※新商品

ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティング。