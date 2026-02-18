【きょうから】ミスタードーナツの『ショコラフレンチシリーズ』が12年ぶり期間限定復活 “新商品”も登場の全3種
ミスタードーナツは、創業55周年を記念し、『ショコラフレンチシリーズ』全3種をきょう18日から、期間限定で発売する。
【写真】12年ぶり待望の復活…新商品『ザクザクチョコクリームショコラ』含むラインナップ全3種
『ショコラフレンチシリーズ』は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長。販売当時人気商品であった『ショコラフレンチ』や、『エンゼルショコラ』に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした『ザクザクチョコクリームショコラ』も登場する。
販売は3月下旬まで（順次販売終了予定）、一部を除くミスタードーナツ全店で行われる。商品ラインナップは下記の通り。（※価格はすべて税込）
■ショコラフレンチ（テイクアウト183円／イートイン187円）
ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地のふわっと軽い食感を楽しめる。
■エンゼルショコラ（テイクアウト194円／イートイン198円）
ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティング。
■ザクザクチョコクリームショコラ（テイクアウト205円／イートイン209円） ※新商品
ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティング。
