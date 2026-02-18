頭が右にズレるのは水平回転のせい？ 軸を安定させる「右ワキ腹」の使い方【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【トップの勘違い1 回転と側屈】右ワキ腹を伸ばさないから頭が右にズレる

トップでは左ワキ腹が縮むのが正解

軸をズラさないためには、テークバックからトップで胸骨と頭をボールより右にいき過ぎないようにする必要がありますが、ほとんどのゴルファーは頭が右に動いてしまいます。こうなるのは、体を単に水平に回しているからです。

一方、プロの頭が右に動かないのは、トップで右ワキ腹が伸びているから。つまり、トップでは右ワキ腹が伸びて、左ワキ腹が縮んでいなければいけないということです。トップで頭が右に動く人は、右ワキ腹が伸びているかどうかをチェックしてください。

これがアマ！エラーNG：両ワキ腹の伸び縮みがなく体を水平に回している

腰や肩を水平に回すだけだと、頭が右に動くのを防げない

【check】

体を水平に回すだけだと頭が右に。上体が右にあるトップだと切り返しで左下を踏めないのでヘッドスピードが上がらない

これがプロ！対策OK：右ワキ腹を伸ばすことでボールの上に頭がくるトップになる

頭が右に動く人は、右ワキ腹を伸ばしてから体を回すドリルをしよう

【Point】右ワキ腹を伸ばせば左ワキ腹は勝手に縮む

【check】

テークバック～トップで右ワキ腹が伸びていれば、トップでは頭、胸骨、骨盤の中心がボールの上か左にある状態をキープできる

