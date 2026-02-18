35.5パーセント。これは、16日に発表された福岡県における後部座席のシートベルト着用率です。全国平均を大きく下回りました。後部座席のシートベルトを着用しないと、どのような危険があるのでしょうか。

予期せぬ交通事故の衝撃から体を守るシートベルト。道路交通法では、一般道・高速道路を問わず「すべての同乗者」に着用が義務づけられています。ところが。





■タクシー運転手「安全のため、シートベルト着用お願いしますと声はかけているのですが、6割か7割は、されない方が多い印象ですね。するまで走らないということはできませんね。」

警察庁とJAFが調査した後部座席のシートベルト着用率が16日、発表されました。



1位の新潟県の着用率は64.1パーセントですが、福岡県は35.5パーセント。47都道府県中、43位という不名誉な結果となりました。

後部座席でシートベルトをしていないと、どのような危険があるのでしょうか。トラックに内蔵された専用の装置で体験させてもらいました。



■奥村誠悟記者

「これから、時速5キロの衝突体験をしていきます。」



わずかな速度ながら、記者の体は前後に大きく揺れました。



■奥村記者

「たった5キロとは思えない衝撃です。シートベルトをしていないので、体が不安定で前に投げ出されるような感覚です。」

では、シートベルトを着用すると。



衝撃で前に動いた体が、すぐに引き戻されました。



■奥村記者

「体が前に投げ出されそうになるのですが、シートベルトがしっかり押さえてくれているので安心感があるし、全然違います。」

こちらは、JAFによる実験の映像です。



時速55キロで衝突した場合、シートベルトをしていないと、後部座席のピンクの服を着たマネキンが大きく宙に浮き、運転席まで体が押し出されました。

事故の被害を最小限に抑えるためには、シートベルトを正しく着用することが必要です。



■JAF福岡支部・田上哲朗さん

「ポイントは首にかからないことと、鎖骨・胸骨・骨盤の固いところをしっかりベルトが通っていることが基本となります。」



骨に合わせてベルトを締めれば、おなかの部分を締めつけすぎず、内臓に負荷がかからないといいます。



■田上さん

「前の座席はエアバッグ装着の車が多いのに対して、後部座席は装着されていない車種が多い。後部座席であっても、前の座席よりも危険だと理解いただくように、危険度を分かっていただければと思います。」



春が近づくにつれて増える、家族や友達とのドライブ。大切な命を守るために、後部座席でも必ずシートベルトを着用するよう心がけましょう。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月17日午後5時すぎ放送