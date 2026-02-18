◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】 女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の千葉百音（もね、木下グループ）は７４・００点の４位だった。

２０２３―２４年シーズンにシニアデビューした２０歳は、２４年の四大陸選手権で優勝。翌シーズンにＧＰファイナルに進出すると、銀メダルを獲得した。昨年３月の世界選手権では、３位となり日本の五輪出場枠「３」の確保に大きく貢献。今季はＧＰファイナルこそ悔しい思いをしたが、全日本選手権で３位に入り初五輪切符をつかんだ。

宮城・仙台市出身で、五輪２連覇の羽生結弦さんらを輩出した仙台市のリンクで４歳から競技を始めた。シニア転向とともに京都の木下アカデミーに移籍し、浜田美栄コーチに師事。ジュニアの島田麻央（木下グループ）らと切磋琢磨し、着実に力を伸ばしてきた。「競技力も人間力も偉大な方」と尊敬する羽生さんと同じ憧れの舞台に立ち「自分がやりきったと思えるように」と意気込んでいた。

２２年北京五輪銅メダルの坂本花織に続く、２大会連続メダル獲得を目指す日本女子。フリーは１９日（日本時間２０日）に行われる。

◆千葉 百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。２０歳。宮城・東北高卒、早大２年。４歳から競技を始める。２３〜２４年シーズンにシニア転向し、木下アカデミーに移籍して、浜田美栄コーチに師事。全日本選手権は２２年５位、２３年２位。四大陸選手権は２４年優勝、２３年銅メダル。２４年世界選手権７位。身長１５５センチ。