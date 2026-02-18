¡ÚÂîµå¡Û23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¡¦±§ÅÄ¹¬Ìð¡¡·è¾¡¤ÇÀî¾åÎ®À±ÇË¤êÂåÉ½1ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤à
¡þ2026Ç¯À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ(ÃÄÂÎÀï)ÆüËÜÂåÉ½¹ñÆâÁª¹Í²ñ¡Ò2·î16Æü¡Á17Æü¡¢Âçºå¡¦¥¿¥±¥À¥Ï¥à¤Ï¤Ó¤¤Î¥³¥í¥»¥¢¥à¡Ó
2026Ç¯À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¹ñÆâÁª¹Í²ñ·è¾¡¤¬17¤ËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡ÊÃÄÂÎÀï¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½1ÏÈ¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¡£ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÁª¹Í´ð½à¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë±§ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÆÁÅÄ´´ÂÀÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Áê¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤»¤º¡¢3-0¡Ê11-8¡¢11-7¡¢11-7¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç¤ÏÌÚÂ¤Í¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢3¥²¡¼¥à¤òÏ¢Â³¤ÇÃ¥¤¤¡¢3-1(10-12¡¢11-9¡¢14-12¡¢11-8)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î²¦¼Ô¡¦Àî¾åÎ®À±Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£3-0(11-9¡¢11-6¡¢11-8)¤È16ºÐ¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î»î¹ç·ë²Ì
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡Û
Ã«³ÀÍ¤¿¿ 3-1 ´ä°æÅÄ½ÙÅÍ
Àî¾åÎ®À± 3-0 ÅÄÃæÍ¤ÂÁ
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-0 ÆÁÅÄ´´ÂÀ
ÌÚÂ¤Í¦¿Í 3-1 茺ÅÄ°ìµ±
¡Ú½à·è¾¡¡Û
Àî¾åÎ®À± - Ã«³ÀÍ¤¿¿ (Àî¾å¤¬ÉÔÀï¾¡)
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ÌÚÂ¤Í¦¿Í
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-0 Àî¾åÎ®À±