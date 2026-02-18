サワラのみそ焼き【材料】（2人分）サワラ(切り身) 2切れ塩 適量<合わせみそ>白みそ 30g酒 小さじ 1/2みりん 大さじ 1/2ミツバ(葉:飾り) 適量【下準備】1、サワラは皮を下にしてバットに並べ、塩を振って10分程置き、キッチンペーパーなどで水気を拭き取る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。グリルは予熱しておく。【作り方】1、予熱したグリルに分量外のサラダ油をぬり、サワラを並べ、表面にこんがり焼き色がつくまで焼く。2、＜合わせみそ＞を上面にぬり、焼き目が付くまで焼く。器に盛り、ミツバを添える。【このレシピのポイント・コツ】ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。