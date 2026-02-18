キスマイ二階堂＆timelesz猪俣が出題！“新”慣用句「ノドがちぎれてもイエーー!!」元の言葉は？

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日2月18日（水）の同番組は、好評企画「日本語アップデートできるかな？」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

ことわざや慣用句などの決まり文句を、現代風の言い回しにアップデート。

出題者2名が生み出した“新しい日本語”をヒントに、残る2名が元の言葉を当てられるか挑戦する。

最初の出題者・二階堂＆猪俣が生み出した新慣用句は――「ノドがちぎれてもイエーー!!」。

童話『金の斧・銀の斧』をモチーフにした即興寸劇でヒントを出すが、スタジオは早くもカオス状態に。

さらに、サンシャイン池崎＆猪俣ペアの出題では、寸劇中にまさかのケムリをナレーターに緊急指名。

池崎ワールド全開の即興劇に一同大混乱。はたして、元の日本語を導き出すことはできるのか？

◆「5年前、二階堂は何と読んだ？」

今回放送されるもう1企画は、今から5年前、『10万円でできるかな』の1コーナーだった頃の「ニカゲーム」からの特別出題。

「south」「haircut」「theater」など、当時の二階堂はこれらの英単語を何と読んだのか？

解答を予測しながら、衝撃＆爆笑の珍解答を振り返る。

ルールはシンプル、1人でも正解者が出れば即ゲーム終了。

この緊張感のなか、“プロニカゲーマー”ケムリは奇跡の正解を導き出せるのか？