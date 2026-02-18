●きょう18日(水)は朝から晴天。北風の影響で日本海側ほど空気冷たい

●スギ花粉の飛散が一気に増加するおそれ。油断せず、しっかりと対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう18日(水)午前6時30分現在の気温です。

夜間の放射冷却と北風により、この時間は山間部を中心に氷点下。山口市内も0度台まで気温が下がり、きのう17日(火)に比べ、少々冷え込んだ朝となっています。



きょう18日(水)も県内は、高気圧による晴れのエリアに覆われる予想です。

ただし、午後にかけても西高東低 冬型の気圧配置が続く予想で、冷たい北風が流れ込みやすくなります。





この先、山口市内は最高気温が13度まで上がりますが、きのう17日(火)より北風が強く吹く分、空気が冷たく感じられそうです。

さらに今夜からあす19日(木)の朝にかけて、一段と底冷えが強くなると見込んでいます。

風邪を引かないように、今夜は身体を暖かくしてお休みください。





一方できょう18日(水)はスギ花粉の飛散が、一気に増える予想です。

冷たい風が吹く中で、県の西部や北部ほど大量に飛散するおそれがあります。

花粉シーズンが始まったばかりと油断せず、しっかり対策を行いましょう。







きょう18日(水)は朝からすっきりと晴れる予想です。夜にかけて雲の量が多くなりますが、大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。







最高気温は各地12度前後。北風が流れ込みやすい日本海側ほど、空気が冷たく感じられそうです。

日中も厚めの服を着て、体温調節をしっかり行いましょう。

また午後にかけて空気の乾燥が進みます。火の元、火の取り扱いにも十分ご注意ください。





しばらく安定した空模様が続く予想です。

週末にかけて昼間の暖かさが増していき、22日(日)の最高気温は20度近くまで上がる見込み。この気温上昇に伴い、花粉の飛散には一段と注意が必要です。

また3連休後半ほど天気が崩れやすく、来週24日(火)をピークにぐずついた空模様が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）