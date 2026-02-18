【中継】幻想的な雰囲気の“ホイアンランタン” 夜のグラバー園を彩る「ランタンナイト」開催中《長崎》
長崎市の冬を彩る風物詩「長崎ランタンフェスティバル」。
新地エリアを中心に開催中ですが、グラバー園では別のランタンイベントも開かれているそうです。小林勇大アナウンサーに伝えてもらいます。
※くわしくは動画をご覧ください
グラバー園内にある「動く歩道」で光り輝くのは、紫やオレンジ、青といった様々な色のランタンです。
ガラスの映りこみで、まるで無数のランタンに囲まれているような、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。
実はこのグラバー園でも現在、ランタンイベントが開かれています。
「長崎ランタンフェスティバル」は、中国の旧正月を祝う行事 “春節祭” を起源としていますが、グラバー園のランタンイベントは少し違うんです。
飾られているランタンは、ベトナム・ホイアン市伝統の「ホイアンランタン」。約400個あるそうです。
長崎とベトナムが400年ほど前から、交易を行っていたことにちなんだもので、
グラバー園の開園50周年を記念して『ランタンナイト』と銘打ち、去年から行われています。
この「ホイアンランタン」、赤や黄色だけでなく、紫や青、緑、オレンジと、色とりどり。大きさも、やや小さめなのが特徴です。
広報の島粼 清香さんにお話を伺います。お客さんの反応はいかがですか？
（グラバー園 広報 島粼 清香さん）
「特にSNSで反響があった。足を運ぶ人が増えている印象がある。園内では、写真を撮ったり、カフェでドリンクを飲みながら、ランタンを楽しむ人が多く見られる」
先月、アメリカの有力紙「ニューヨークタイムズ」の “今年行くべき52か所” に長崎市が選出され、その中でグラバー園も紹介されました。
今後期待されていることは、何かありますか？
（グラバー園 広報 島粼 清香さん）
「世界に向けてグラバー園の名前を発信してもらえたと思う。ぜひこれを機に興味を持ってもらって、足を運んでほしい」
グラバー園では、ランタンのほかにもライトアップされた洋館や、長崎の夜景も堪能できますので、この機会に訪れて楽しんでみてはいかがでしょうか。
点灯時間は午後5時半～午後8時まで。3月31日までの開催となっています。