長崎市の冬を彩る風物詩「長崎ランタンフェスティバル」。

新地エリアを中心に開催中ですが、グラバー園では別のランタンイベントも開かれているそうです。小林勇大アナウンサーに伝えてもらいます。

※くわしくは動画をご覧ください

グラバー園内にある「動く歩道」で光り輝くのは、紫やオレンジ、青といった様々な色のランタンです。

ガラスの映りこみで、まるで無数のランタンに囲まれているような、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。

実はこのグラバー園でも現在、ランタンイベントが開かれています。

「長崎ランタンフェスティバル」は、中国の旧正月を祝う行事 “春節祭” を起源としていますが、グラバー園のランタンイベントは少し違うんです。

飾られているランタンは、ベトナム・ホイアン市伝統の「ホイアンランタン」。約400個あるそうです。

長崎とベトナムが400年ほど前から、交易を行っていたことにちなんだもので、

グラバー園の開園50周年を記念して『ランタンナイト』と銘打ち、去年から行われています。

この「ホイアンランタン」、赤や黄色だけでなく、紫や青、緑、オレンジと、色とりどり。大きさも、やや小さめなのが特徴です。

広報の島粼 清香さんにお話を伺います。お客さんの反応はいかがですか？

（グラバー園 広報 島粼 清香さん）

「特にSNSで反響があった。足を運ぶ人が増えている印象がある。園内では、写真を撮ったり、カフェでドリンクを飲みながら、ランタンを楽しむ人が多く見られる」

先月、アメリカの有力紙「ニューヨークタイムズ」の “今年行くべき52か所” に長崎市が選出され、その中でグラバー園も紹介されました。

今後期待されていることは、何かありますか？

（グラバー園 広報 島粼 清香さん）

「世界に向けてグラバー園の名前を発信してもらえたと思う。ぜひこれを機に興味を持ってもらって、足を運んでほしい」

グラバー園では、ランタンのほかにもライトアップされた洋館や、長崎の夜景も堪能できますので、この機会に訪れて楽しんでみてはいかがでしょうか。

点灯時間は午後5時半～午後8時まで。3月31日までの開催となっています。