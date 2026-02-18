◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本6-8イタリア(大会12日目/現地17日)

カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第7戦でイタリアに敗れ、予選リーグ敗退が決定。試合後日本の選手たちは敗戦の悔しさ、残りの試合にかける意気込みを語りました。

この試合がオリンピック初出場となった小林未奈選手は試合後、「最初は震えるほど緊張していたんですけど、みんなが『緊張はするものだし絶対大丈夫だよ』ってみんなで戦ってくれたので、心強かったです」と仲間の支えが大きかったことを話し、「自分のプレーでは納得いっていない部分もあるのですごく悔しいです」と涙をにじませました。

試合中の笑顔が印象的だった小林選手。その理由については「イタリア戦なのでアウェーでもあるんですけど、そのアウェーの歓声も含めて自分たちのものだというくらいの気持ちであの舞台の全部を楽しんでいました」と話しました。

一方、会場のコンディションについて吉村紗也香選手は「アイスのコンディションとしては昨日と全く違うアイスで研磨もありまして。昨日よりは重ためのアイスということで苦戦しましたけど、最後までみんなで一投一投諦めずに気持ちを強く持ってプレーしてました」とコメント。

予選リーグ残り2試合となった日本。小林選手は「ここまできたらやるしかないのでオリンピックの最後の試合、最後の一投までみんなで全力で投げたいと思います」と意気込み、吉村選手は「オリンピックの舞台での試合は残り2試合なので、みんなで思い切ってプレーしたいなというふうに思っています」と力強く話しました。