女優の土屋太鳳（31）が映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（6月26日公開）でゲスト声優を務める。宝物を探すレッサーパンダの旅人・パンタン役。アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物を探す大冒険へ出発する。

念願だったという国民的アニメへの出演に「諦めなければ夢はかなうんだということを今回教えていただいて、本当に感謝しています」としみじみ。家族は大喜びだったというが、我が子にはまだ報告できておらず「アンパンマンは小さい家族の心の聖域に住むヒーローなので、いろいろな人に相談してから伝えるか決めようかな」と話した。

アンパンマンの声を務める戸田恵子は、土屋が主演したNHK連続テレビ小説「まれ」でナレーションを担当。2人は当時会う機会がなかったというが、草笛光子の食事会で初対面を果たし、交流を深めた。

土屋は「びっくりしすぎて、“私にアンパンマンの声優のお話がきました！”と、戸田さんにすぐご連絡しました」とうれしそうな表情。23年8月に第1子を出産した際も「抱っこしに来てくださって、アンパンマンのお人形をくれたんですよ。それが家の中で本当に大事な宝物です」と明かし、「幼い頃から沢山のパワーをもらってきたアンパンマンの世界で、声の演技を担当できることが本当にうれしく、尊敬する戸田さんと共演できる素敵なご縁に心から感謝しております」とコメント。「ご家族で楽しめる素敵な作品です。ぜひ、公開を楽しみにしていてください」と呼びかけた。