ミラノ・コルティナ五輪、スキー・フリースタイルで2つのメダルを獲得した堀島行真選手が現地18日の公式会見で、今大会での収穫を語りました。

堀島選手は12日の男子モーグルで銅メダル、15日の男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得。3大会連続3度目の出場となったオリンピックから2個、通算3個目のメダルを持ち帰ることになりました。

堀島選手は「北京、平昌と2大会に出ているが、どうしても結果に左右されて自分のやるべきところを見失ったり、やりたかったことが正直できなかった」と告白。

「しかし今大会はプラン通りに自分をコントロールしながらやっていくことが実現できた。その結果、自分が求めていた(メダルの)色ではなかったにしても、そのプロセスや過程が満足できた大会だった」と納得の表情を浮かべました。

そして「目指してきた滑りや思い描くものを自信を持ってスタートに持って行くこと。それがオリンピックや大きな舞台で実力を発揮することや、心を強く持てる要因と感じた。それが1番収穫になった大会」と今大会で見いだした価値を語りました。

最後に今大会を総括して「今後のオリンピックに向けても力やモチベーションになる大会となった。すでに4年後(へ向けて)はスタートしてるが、頑張れる力になった」と、4年後の金メダルを早くも見据えました。