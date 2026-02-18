元体操日本代表の田中理恵が、子供のテストの点数が悪かった際の対応を明かし、スタジオのママたちから感嘆の声が上がる一幕があった。

【映像】田中理恵、長男の顔出しショット

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。1月3日の放送では、この春から小学生ママとなる横澤の不安を解消するべく、大沢あかね、田中理恵、吉田明世の先輩ママたちが集結した。

話題が「テストの点数が悪かった時の対応」に及ぶと、2児のママである田中は「私は、絶対点数では怒らないです」と断言。点数そのものよりも、テストに向けてどのような「準備」をしたかを重要視しているという。

田中は、前日に漢字の練習をするなどの準備をしていれば、当日緊張して書けなかったとしても「全然オッケー」「勉強したんだから頭に入ってるよ（と声をかける）」と語った。また、テスト前は「準備をしたほうがもっといい点数取れるよ」と子どものモチベーションを上げる声かけをしていると明かした 。

この「結果よりも準備」というスタンスに、横澤は「すごい。プロフェッショナル…！」と感激した様子だった。