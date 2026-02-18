『ラムネモンキー』明かされる真実と恩師の過去【第6話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第6話が18日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第6話あらずじ
吉井雄太（反町隆史）は妻の絵美（野波麻帆）から離婚届を突きつけられ、藤巻肇（大森南朋）のアパートに転がり込む。肇は小野寺さつき（中越典子）から仕事を持ちかけられるが、それは建設会社の会長・石渡秀信がポケットマネーで制作する自伝映画だった。嫌みを言いながらも引き受ける肇。
マチルダ（木竜麻生）の失踪について調べる中、肇は当時の映像の中に怪しげな人物を発見する。当時の雄太たちは、その男を「ランボー」と呼んでいた。
西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、雄太、肇、菊原紀介（津田健次郎）はランボーの思い出を語る。中学時代、映画のロケ地を探していた３人は化学工場に忍び込む。そこへ突如現れたランボーは３人を捕まえようとし、３人は慌てて逃げ出すが、ランボーは初老とは思えないスピードで追いかけてくる。肇は足を踏み外して転び、脱臼してしまう。ランボーは肇の脱臼を処置し「先生を連れて来い」と一喝する。
不気味でえたいの知れない存在だったランボーだが、調べれば調べるほど、マチルダ失踪事件の新たな容疑者としての疑いが強まっていく。
一方、肇は石渡の映画の脚本を書き上げるが、脚本を読んだ石渡は気に入らず、自らの武勇伝を語り出す。じっと耐える肇。そんな中、1988年にランボーとともに工場で働いていた男が見つかった。当時の名簿を見た紀介は、マチルダとランボーに共通する思わぬ事実を発見する…。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
吉井雄太（反町隆史）は妻の絵美（野波麻帆）から離婚届を突きつけられ、藤巻肇（大森南朋）のアパートに転がり込む。肇は小野寺さつき（中越典子）から仕事を持ちかけられるが、それは建設会社の会長・石渡秀信がポケットマネーで制作する自伝映画だった。嫌みを言いながらも引き受ける肇。
マチルダ（木竜麻生）の失踪について調べる中、肇は当時の映像の中に怪しげな人物を発見する。当時の雄太たちは、その男を「ランボー」と呼んでいた。
西野白馬（福本莉子）が働くカフェで、雄太、肇、菊原紀介（津田健次郎）はランボーの思い出を語る。中学時代、映画のロケ地を探していた３人は化学工場に忍び込む。そこへ突如現れたランボーは３人を捕まえようとし、３人は慌てて逃げ出すが、ランボーは初老とは思えないスピードで追いかけてくる。肇は足を踏み外して転び、脱臼してしまう。ランボーは肇の脱臼を処置し「先生を連れて来い」と一喝する。
不気味でえたいの知れない存在だったランボーだが、調べれば調べるほど、マチルダ失踪事件の新たな容疑者としての疑いが強まっていく。
一方、肇は石渡の映画の脚本を書き上げるが、脚本を読んだ石渡は気に入らず、自らの武勇伝を語り出す。じっと耐える肇。そんな中、1988年にランボーとともに工場で働いていた男が見つかった。当時の名簿を見た紀介は、マチルダとランボーに共通する思わぬ事実を発見する…。