◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、日本勢が活躍した。

中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位で19日（同20日）のフリーを迎えることになった。

初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）は、冒頭に3回転アクセルに成功。その後もルッツ―トーループの連続3回転を着氷するなどレベルの高い演技を披露した。78.71点は自己ベストで、坂本花織に次ぐ今季世界2位の記録となった。また五輪での3回転アクセル成功者は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉以来、日本勢では4人目。17歳は最年少となった。

今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は3回転ルッツ、2回転アクセル、フリップ―トーループの連続3回転とジャンプはノーミス。華麗なスケーティングで、2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せ、77.23点の得点を確認すると納得した表情を浮かべた。

最終滑走の千葉百音（木下グループ）も、冒頭にフリップ―トーループの連続3回転を決め、その後も2回転アクセル、3回転ルッツとジャンプを着氷するなど、レベルの高い演技で持ち味を発揮。74.00点の好スコアを出した。

また、注目の18歳・ロシア出身のアデリア・ペトロシャン（AIN）は冒頭でダブルアクセルを着氷。続く3回転ルッツ、後半のフリップ―トーループも降り、最後は鋭いスピンで締めくくった。大きなミスなく滑りきり、72.89点だった。

昨季世界選手権女王のアリサ・リュウは冒頭の3回転フリップ、2回転アクセルなど着氷。後半のコンビネーションジャンプも決めるなど、レベルの高い演技を見せた。観客席では米国男子代表のイリア・マリニンが拍手する姿もあり、76.59点だった。

▼中井「正直ビックリ。この舞台でこれだけの演技ができたことがすごく今うれしく思ってます。（トリプルアクセル成功）練習からも調子が良かったので、本番はあとやるだけかなという風に思ってて。自信もすごくありました」

▼坂本「今日は緊張がありながらも楽しんで滑れた。満足度は高かった。この大きな舞台でショートは自分の演技は90％ぐらいできた。自分自身を褒めてあげたい」

▼千葉「落ち着いてしっかり動き切れた。最終滑走で楽しんで滑れていることに凄く幸せです。フリーは自分らしさ全開で自分のスケーティングでノーミスの演技をしたい」