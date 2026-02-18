フィギュアスケート女子SP

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。視聴者の驚きを誘ったのが、17歳のイイダ・カルフネン（フィンランド）の振り付け。ネット上では「とても面白い」「審査員席まで届くんかなあれ」などと注目されていた。

演技スタート時だった。ブリトニー・スピアーズの「Coupure Electrique」の音楽に合わせ、目をパチパチ。身体は動かさず、解説の鈴木明子さんは「まばたきでリズムを合わせていくというところですね」「このメイクもピッタリですね」と説明していた。

独特の振り付けがX上でも話題になり「独特なプログラム。瞬きさえも振り付けにしてしまう」「振り付けがとても面白いと思ったわ」「まばたきで音ハメしてくるとは面白い」「瞬きまで合わせてくる細かさ。審査員席まで届くんかなあれ」「きれいな二重だからなせる業だよな〜！可愛い！」「これまたユニークなプログラム」「まばたきも演技の中に入ってるの凄いな」「まばたきも振り付け…？！」などと驚きの声が上がっていた。

2008年生まれで、日本の中井亜美や島田麻央と同い年。五輪初出場のカルフネンは65.06点と自己ベストをマークし、笑顔を見せた。



（THE ANSWER編集部）