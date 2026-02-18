圧巻の強さだった。KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が2月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、今期2度目の4連勝を飾った。

序盤から、小気味よく得点を重ねた。当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、滝沢、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びでスタート。滝沢は東1局、タンヤオのみの1000点（供託1000点）で渋川の親を流した。

親番の東2局では、「鳴けるということは、それなりの手。こっちも早いなと評価して素直に受けた」と、白の暗刻を崩して両面待ちを選択。これが奏功し、見事にダブ東・ドラの5200点を引き寄せた。東2局1本場では、4巡目にリーチをかけてリーチ・ツモ・タンヤオの6000点（＋300点）を獲得。瀬戸熊・渋川のテンパイ流局で迎えた東3局3本場では、恵まれた配牌を無駄なく打ち進めてリーチ・平和・一盃口の3900点（＋900点、供託1000点）を加点した。

南1局1本場では渋川が親満貫・1万2000点（＋300点、供託2000点）をアガって9500点差に迫られるも、滝沢は南1局2本場、鳴きを駆使して中・赤・ドラの4000点（＋600点）を完成。南4局では西のみの1000点を作り上げ、自ら試合を締めた。

6回のアガリに満貫以上の高打点はなかったものの、持ち点4万7000点と納得の結果。これで個人12勝目と、勝利数でトップを走るEX風林火山・永井孝典（最高位戦）に、あと「1」まで肉薄した。試合後、今期から新設された最多勝獲得の可能性について聞かれると、滝沢は「あまり、それは盛り上がらないようにしています」と返答。「余計な力が入らないようにと思って打ってます」と続けた。

チームは2位。まだまだ首位を狙える位置につけている。これに関しては、「でも、本当にいいんです。このまま自然に打っていけば」と、あくまで自然体を強調。チームを引っ張る兼任監督は、「変わらず邪念を振り払って丁寧に打っていきたいと思います」と笑った。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）4万7000点／＋67.0

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）2万9700点／＋9.7

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万3200点／▲16.8

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）100点／▲59.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

