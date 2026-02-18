橋本環奈、リーゼント姿の“父親”の横で決めポーズ「かわいい〜！」「仲良し」
俳優の橋本環奈が18日までに、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の公式SNSに登場。作中で親子を演じる俳優の吉田鋼太郎との仲良し2ショットが公開された。
【写真】リーゼント姿の“父”と笑顔を見せる橋本環奈
16日放送の第6話では、吉田演じる潮五郎がかつてのライバルだった北岡孝典（杉本哲太）の失われた記憶を取り戻そうと奮闘する姿が描かれた。投稿では「暴走しすぎた潮五郎(#吉田鋼太郎)でしたがずっと伝えたかった熱い想いを無事、旧友に伝えることができました」とつづられ、リーゼント姿の吉田が娘役の橋本や、宮世琉弥と肩を組むショットが公開された。
この投稿には「かわいいじゃん〜！」「仲良し」「不器用だけど真っ直ぐな男前のオッサンやらしたら天下一品」との反響が寄せられている。
本作は、バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
