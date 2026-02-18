ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。17歳の中井亜美が78.71点、坂本花織が77.23点を叩き出し、日本勢がワンツー発進となった。千葉百音も4位で、19日（日本時間20日）のフリーでは日本勢の表彰台独占に期待が懸かる。

日本女子が最高のスタートを切った。

先陣を切って18番目に登場した17歳・中井亜美がトリプルアクセルを決めるなど完璧な演技を披露。会心の笑みを浮かべ、78.71点をマークした。

今季限りでの現役引退を表明している坂本花織は、27番滑走で五輪ラストSPを舞った。3回転ルッツ、ダブルアクセル、フリップ-トーループの連続3回転に成功。力強く拳を握ると、スタンドに投げキッス。77.23点を叩き出した。

最終滑走を務めたのは、千葉百音だ。ジャンプに回転不足があったものの、74.00点の4位。先に滑った2人に勢いをもらい、ハイスコアをマークした。3位には76.59点でアリサ・リウ（米国）が入った。

日本勢の表彰台独占は、1972年札幌五輪ジャンプ男子70メートル級の「日の丸飛行隊」（金・笠谷幸生、銀・金野昭次、銅・青地清二）以来、54年ぶり。半世紀の時を超え、ミラノに新伝説を刻む。



