五輪フィギュアスケート女子SP

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマーク。圧巻の演技に日本ファンのみならず、海外ファンの間でも反響が広がった。

17歳が五輪デビューで確かな衝撃を残した。冒頭、鮮やかにトリプルアクセルに成功。五輪では伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く日本女子4人目の大技成功で、着氷直後に笑顔がこぼれた。これで波に乗って連続3回転、そして3回転ループも決め、演技を終えると笑顔でガッツポーズを見せた。

大舞台で78.71点の自己ベストをマーク。スコアを確認すると、最高の笑みを浮かべていた。

X上では日本ファンから「とんでもないオリンピックデビュー！」「朝からビッグインパクト」「恐ろしき17歳」などと驚きの声が続出。トリプルアクセル成功の衝撃は海外ファンにも広がり、驚嘆の声が続々と並んだ。

「アミ・ナカイは驚異的だった」

「太陽の光。彼女のプログラムが大好き。彼女が全ての瞬間を楽しんでいるのが伝わってくる」

「アミ・ナカイが3Aを着氷した」

「クレイジーな五輪デビューだ」

「とってもキュート」

「信じられないぐらい素晴らしかった」

「アミ・ナカイ、あなたはいまから私の娘よ」

「アミ・ナカイがジャンプを決めるたびにとっても大きな笑顔を見せてくれる」

堂々たる五輪デビューを果たした「AMI NAKAI」に、世界からも熱い視線が注がれた。



（THE ANSWER編集部）