クリームたっぷりーーッッ♡【セブン-イレブン】かぶりつきたい！！「新作スイーツ」

疲れた日は、コンビニで買えるスイーツでエネルギーをチャージしませんか。【セブン-イレブン】では、見た目も味も大満足できそうな「クリームたっぷりスイーツ」を販売中。1日の疲れを癒してくれそうなスイーツをセレクトしたので、お買い物の参考にしてみてください。

はみ出るクリームにかぶりつきたい！

パンよりもホイップの方が多いのではないかと思うほど、山盛りのクリームがサンドされたこちらは「マリトッツォ いちごソース入り」です。@oyatsu_panponさんによると、パンは「ブリオッシュ生地でふんわり卵の風味」、ホイップは「ミルキーだけど、くどくなく、たっぷり入っていても飽きない美味しさ」だとか。ストロベリーソースは「かなり酸味強め」だそうで、飽きずに食べ進められそうです。\302（税込）で買えるので、ミルキーなクリーム好きはぜひ試してみてください。

トッピングもスポンジの中にもクリーム

@nyancoromochi_sweets_blogさんが、「クリームたっぷり」「中にもクリームがこんなに入ってるなんて最高でした」と絶賛するのが「７プレミアム キャラメルホイップシフォンケーキ ３号」です。見るからにふわふわなシフォンケーキの上には、キャラメルソースとホイップクリームがトッピング。中のクリームは、「ミルキーでコクのあるホイップカスタード」なのだそう。どこを食べてもクリームを感じられそう。「キャラメルのほろ苦さもありちょうどよい感じ」とのことなので、甘すぎることなく食べられるかも。価格は\429（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A