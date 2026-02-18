飼い主さんに顔をマッサージされ、目を閉じて堪能している猫さん。そのとろけ具合と、手を止めたときの『反応』があまりにもかわいいとSNSで話題になっています。記事執筆時点で再生回数は2.4万回を突破し、「かぁいい～飼い主さんのマッサージが気持ちいいんだね」「とろけにゃんカワイイ」などといったコメントが寄せられました。

【動画：マッサージを受けてとろける猫さん→『手を止めてみる』と…『可愛すぎる光景』に悶絶】

︎顔のマッサージでとろける猫さん

TikTokアカウント『ぼくとろろ』に登場するのは、エキゾチックショートヘアの男の子「とろろ」ちゃん、1歳。

この日、とろろちゃんは飼い主さんに、顔のマッサージをしてもらっていたのだそう。両手であごの下や目の上、おでこなどをじっくりとマッサージされ、とろろちゃんは目を閉じてとても気持ちよさそうな表情をしていたといいます。

︎飼い主さんが手を止めると…

ところが、マッサージの途中で飼い主さんが手を止めると…「もう終わり…？」とでもいうように、とろろちゃんはゆっくりと薄目を開けていたのだそう。さらによく見ると、口も一緒に開いてきていることに気付いたのだとか。お口からは小さな歯がちらりと見え、思わず笑顔になってしまうような愛くるしいようすだったそうです。

再びマッサージが始まると、また気持ちよさそうに目と口を閉じ、手が止まったら薄目と口が開くという繰り返し。マッサージでとろけすぎて、無意識に口が開いてきてしまったのかもしれません。飼い主さんは今回の投稿に「やめたら口開けるのなんで？」との一言を添えています。

今回の投稿には「飼い主さんのマッサージが気持ちいいんだね」「とろけにゃんカワイイ」「顔が2次元」「くああああかわいいいいいいよおおお」などといった、とろろちゃんのリアクションに癒された視聴者からのコメントが多く寄せられていました。

TikTokアカウント『ぼくとろろ』では、とろろちゃんの遊ぶ姿や寝顔など、かわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぼくとろろ』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。