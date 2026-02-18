女子サッカー・WEリーグで4季ぶりの女王の座奪還を目指すINAC神戸レオネッサに頼もしい新戦力が加わった。17日、神戸市東灘区の神戸レディースフットボールセンターで行われた公開練習後、期待の4選手にINAC神戸入りした感想や、抱負などを聞いた。



JFAアカデミー福島から加入したMF榊愛花選手（18）、大阪・大商学園高から入団したFW佐藤ももサロワンウエキ選手（18）は、年代別の日本女子代表に選ばれた経験があり、2024年にドミニカ共和国で開かれたU-17（17歳以下）女子ワールドカップ（W杯）にも出場。将来の「なでしこジャパン」（日本女子代表）入りが期待される有望株だ。

東洋大学から特別指定選手として合流したDF松浦加奈選手（20）は身長175センチでスピードもあるセンターバック。なでしこリーグ2部のSEISA OSAレイア湘南FCから完全移籍したFW加藤もも選手（25）は、宮本ともみ監督が日本サッカー協会で年代別日本女子代表のコーチをしていた時に注目した選手の一人。たまたま皇后杯で加藤選手のプレーを見た宮本監督が「プレーのしなやかさとか技術力の高さのところを感じてINAC神戸でも大きな力になってくれるのではないかと思った」と評する選手である。



◆“憧れ”から“戦力”に



まず、4選手にINAC神戸に実際に加入してからの心境を聞いた。

「もともとINAC神戸というチーム自体が憧れの場所で、小学校のころからスタジアムに行ったりとか、（三宅）史織さんと小さいころにスクールで一緒に撮った写真が残っていたりとか、タカ（高瀬愛実）さんのユニホームを持っていたりとかします。そういう憧れの選手と同じチームでプレーできることに最初は結構わくわく感が多かったです。ただ、一緒にチームメイトとして戦っていく中で、自分が与えてもらうだけじゃなく、しっかり貢献するところを意識しながら練習しています」と話すのは佐藤選手。

佐藤ももサロワンウエキ選手

一方、榊選手は「すごくみんなうまくて、練習できついメニューがあるときも盛り上げながらできる。それは強いチームじゃなきゃできないことだと思うので、すごくいい雰囲気だと思います。自分の武器は、前を向いて攻撃の起点になるところ。そこは徐々にチームに慣れて出せるようになってきていると思うのですが、プレスのスピード感などは（JFAアカデミー福島時代よりも）レベルがグンと上がったので、もうちょっと慣れていかないといけないと思います」と冷静に分析する。

榊愛花選手

また、大商学園高から東洋大に進んだ松浦選手は「入る前から（プロの選手の）技術が高いことは分かっていた中で、一緒に練習して、まったく通用する部分がないというわけではないですが、プレーのスピードだったり、一つひとつの質だったりは、自分のレベルの低さを毎日すごく感じています。特にスピードの部分。瞬間のスピードがまだまだ足りないと思います。後は、チームのスタイルを理解するのに頭を使ってサッカーしているなとすごく感じます」と謙虚に振り返る。

松浦加奈選手

15日のアルビレックス新潟レディース戦で途中出場し、すでにWEリーグデビューを果たしている加藤選手は「チームになじんでいるのは半分ぐらい」としつつ、「まだ全員のプレーが分かっているわけではないですし、自分自身もコンディションは上がってきていますが、100%ではないので、それぐらいかなと思います」と説明する。その上で、「練習から守備の強度だったり、積極的に仕掛ける部分を作っていったり、みんな上手なので、たくさんコミュニケーションを取って、いろんなことを話して、吸収していきたいと思っています」と抱負を語る。

加藤もも選手

◆プロのレベルに驚きも「わからないときは聞きます！」



高校やJFAアカデミー、大学、なでしこリーグから日本最高峰のWEリーグで1、2を争う強豪に加わった4人。プロのレベルの高さを痛感しつつ、日々鍛錬を積んでいる。



INAC神戸に加入し、「守備の強度」に驚いたという加藤選手は、「すべての強度が高くて、寄せが早かったりとか、奪った後の攻撃が早かったりとか……」と話しつつ、「チームの目標に絡んでいけるように、コンディションを上げていきたい」と宣言。

松浦選手は「自分の強みはロングボールの対応とヘディングの部分だと思っています。自分のプレーが出せる状態に持っていけたときはしっかり勝負できていると思います。まずは日ごろの練習から一つひとつの質にこだわっていきたいです。そして、どんなときも自分の良さを出せるようにしていきたいと思います」と上を向く。



一方、10代の2人はさらにどん欲だ。「日頃の練習からスピード感に慣れるというところと、慣れるために周りを見る回数とか、できることはたくさんあると思うので、そこは意識しながらやっていきたい」と榊選手。

佐藤選手は「正直、できてないことばかりです。高校時代、勢いでプレーして、フィジカル的にも勝てていたようなシーンでも、今は勝てなくて、チャンスすらもなかなか来ない。ものにするのはまだまだです。すべて技術もそうですし、戦術もそうです。もっともっと自分のものにしていかないといけないと思います。悩むというよりは、自分はしゃべれる方なので、わからないときは聞きますし、コミュニケーションが大事だと思います」と強調した。

◆マイブームは「クッキーづくり」「恋愛リアリティーショー鑑賞」



WEリーガーの第一歩を踏み出し、練習に励む毎日だが、リラックスする時間も必要だろう。佐藤選手のマイブームは「クッキーづくり」。材料や混ぜ方など、工夫を凝らしているという。オフにチームメイトといちご狩りに出かけたという榊選手は「恋愛リアリティーショーを見るのが好きです」と打ち明ける。

松浦選手は「オフは神戸の南京町に行きました」と言い、関西に住むのは初めだという加藤選手は「違うイメージもあったのですが、みんな優しくて住み心地がいいです」と告白した。

今季のWEリーグは後半戦が始まったばかり。15試合を終えて11勝2分け2敗の勝ち点35で首位を堅持するINAC神戸は次節、アウェイで3位（※）につける日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦する。（※2026年2月17日現在）



2021-22シーズンにWEリーグ初代女王となったINAC神戸だが、その後の4シーズンはいずれも終盤に息切れして2位に甘んじてきた経緯がある。新戦力の4人が「シルバーコレクター」となったチームを再び頂点に押し上げる起爆剤となるか、期待される。



（取材・文・写真＝北川信行）