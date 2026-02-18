

ヒカルを演じる本郷奏多（C）東海テレビ FOD bilibili

本郷奏多が、佐藤大樹とW主演を務めるドラマ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系全国ネット４月11日23時40分〜）に出演。撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカルを演じる。

bilibili発の超人気アニメを土ドラ＆FODで実写ドラマ化。写真をめぐる“タイムスリップ”ストーリー“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマ。

佐藤大樹×本郷奏多 初共演！“正反対バディ”に注目

『時光代理人』でW主演を務めるのは、佐藤大樹と本郷奏多。佐藤は EXILE/FANTASTICSでパフォーマーとして活躍する一方、近年は様々なドラマや映画でも主演を務めるなど、活躍の幅を大きく広げている。一方の本郷は、独特な魅力と確かな演技力で大人気原作の実写映画や大河ドラマ等の話題作に次々と出演、多彩な役柄を変幻自在に演じ分けている。そんな二人が今作でついに初共演を果たし、時にぶつかり合いながらも深い信頼を寄せ合う正反対のバディに。二人が向き合うのは、依頼者が抱える“喪失”や“後悔”。

佐藤が演じる、写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキ。明るく正義感にあふれているが、時に感情のままに行動し周囲をハラハラさせることも。

本郷が演じる、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル。理知的で常に冷静なため、一見冷たい印象を与えるが、その内面には優しさを秘めている。

まるで炎と氷のように正反対の二人は、依頼者の思いにこたえて写真に“ダイブ”、その喪失や後悔と向き合っていく。しかしそこには「過去の改変をしてはならない」という絶対的なルールが存在する。「過去に飛べ。今を生きるために」あの時言えなかったこと、できなかったこと…誰しもが「やり直したい過去」を抱えている。それでも前を向いて生きていくしかない。トキとヒカルは過去を見つめることはできても、改変することはしないと決めている。その結果、依頼者の望みを叶えられないことも…。そんな中でも二人は諦めずに最善を尽くし、依頼者のために奮闘し続ける。

過去と向き合い、今をひたすらに生きることで、きっと未来は拓けていく。そんな物語が、今を生きるすべての人への希望のメッセージになる。

原作は超人気アニメ！ドラマ直前にはアニメ新シーズンも放送！

原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのアジア圏のみならず英語圏でも熱狂的な人気を集め、現在までに吹き替え・字幕合わせて、20以上の言語に翻訳されている。

また日本では今年２月から、フジテレビで『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』がスタートするなど、実写とアニメの双方で『時光代理人』の世界が盛り上がりを見せる。

ヒカル…本郷奏多

トキと同居しながら共同で写真館を経営している。常に落ち着いていてクールだが、実は内側に優しい心を持ち合わせている。写真を見て「撮影者の目線で“そのときに何が起きたのか”を俯瞰で感じとる」能力を持っている。依頼人の問題解決にあたっては、写真の世界に入りこんだトキのナビゲート役を担う。感情で突っ走りがちなトキに対し、「過去を問うな、未来を聞くな」と常に冷静に諭している。過去を見る時は、瞳が青白く光る。その生い立ちは謎に包まれている。

本郷奏多コメント

――オファーを受けた時の気持ちを教えて下さい。

今回お話をいただいて、原作のアニメを見たのですが、とても面白くて引き込まれるストーリーだったのでオファーをいただけたことがすごく嬉しくて。設定も面白いですし、きっと素敵なものが出来上がるだろうなという思いで、二人で毎日一生懸命撮影を頑張っております。――ヒカルはどんな人物ですか？自分と似ているところなどありますか？

ヒカルはトキとは対照的で、とてもクールなキャラクターです。その対比がこのコンビの面白いところだと思っているので、クールさを意識して演じています。またヒカルはしっかり考えてから動くタイプで、そこは自分と似ていると思います。――バディを組む佐藤さんの印象を教えてください。

佐藤君は、すごく明るくて人懐っこくてピュアでとっても可愛い。お芝居に熱量を込める時のエネルギーもすごい。めちゃくちゃトキっぽくて素敵だなと思っています。――ドラマのキーアイテムとなる写真やカメラについてエピソードがあれば教えて下さい。

大学で写真を専攻していたので、学生時代はフィルムカメラで撮影して、暗室で現像作業もしていました。そのためカメラは詳しいのですが、ドラマの現場では、佐藤君の方がたくさん写真を撮っていて完全に敗北しています（笑）。「オフショットを撮ってください」と番組からカメラを渡されていますが、僕１に対して佐藤君５ぐらいの割合で撮っていて、本当に頭が上がらないです。――自分にトキやヒカルのような特殊能力があったら、どんなことをしてみたいですか？

ワンちゃんとか猫ちゃんたちが写っている写真の中に入ってワチャワチャしたいです（笑）。――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

みどころは、トキとヒカルのバディ感です。二人がどんどん成長していくあり様を、見届けていただけたら嬉しいです。また毎話ゲストの方が変わるので、新鮮な気持ちでご覧いただけると思います。楽しみにしていて下さい。

番組情報

『時光代理人』【放送日時】 2026年4月11日（土）〜6月13日（土）毎週土曜 23時40分〜24時35分 /全10回（予定）【原 作】 「時光代理人」（bilibili） 脚本・監督 リ・ハオリン【シリーズ構成】 冨岡淳広 ※アニメ「ポケットモンスター」シリーズ、「イナズマイレブン」シリーズ、「爆上戦隊ブンブンジャー」 「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」 ほか【脚 本】 冨岡淳広土城温美 ※映画「カラダ探し１・２」 「五十嵐夫妻は偽装他人」（TX）【音 楽】 斎木達彦 ※「119 エマージェンシーコール」(CX) 「バントマン」 「VIVANT」(TBS)、「TOKYO MER〜走る緊急救命室」シリーズ ほか【演 出】 湯浅弘章 ※映画「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」「家政婦クロミは腐った家族を許さない」（TX）「私たちが恋する理由」（EX） ほか【企 画】 稲吉 豊 （東海テレビ） 下川 猛 （フジテレビ）【プロデューサー】 遠山圭介 (東海テレビ）保原賢一郎 （フジテレビ） 田上向日葵 （フジテレビ）古賀俊輔 （THEFOOL） 長坂淳子 （THEFOOL）【制作協力】 THEFOOL【制 作】 東海テレビ FOD bilibili