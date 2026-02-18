『ラムネモンキー』第6話 “肇”大森南朋、マチルダ失踪事件の重要人物を発見 監督としての仕事も舞い込む
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第6話が18日の今夜放送される。
【写真】紀介（津田健次郎）は思わぬ事実に行き着くことに
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第6話あらすじ
雄太（反町）は妻の絵美（野波麻帆）から離婚届を突きつけられ、肇（大森）のアパートに転がり込む。肇はさつき（中越典子）から仕事を持ちかけられるが、それは建設会社の会長・石渡秀信がポケットマネーで制作する自伝映画だった。嫌味を言いながらも引き受ける肇。
マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の失踪について調べる中、肇は当時の映像の中に怪しげな人物を発見する。当時の雄太たちは、その男を「ランボー」と呼んでいた。
白馬（福本莉子）が働くカフェで、雄太、肇、紀介（津田）はランボーの思い出を語る。中学時代、映画のロケ地を探していた三人は化学工場に忍び込む。そこへ突如現れたランボーは三人を捕まえようとする。慌てて逃げ出す三人だったが、初老とは思えないスピードで追いかけてくるランボー。肇は足を踏み外して転び脱臼してしまう。ランボーは肇の脱臼を処置し「先生を連れて来い」と一喝する。それがランボーと三人の出会いだった。
不気味で得体の知れない存在だったランボーは、町でトラブルが起きると現れて無言で鎮めていた。調べれば調べるほど、マチルダ失踪事件の新たな容疑者としてランボーの疑いが強まっていく。
一方、肇は石渡の映画の脚本を書き上げるが、脚本を読んだ石渡は気に入らず、自らの武勇伝を語り出す。じっと耐える肇。そんな中、1988年にランボーとともに工場で働いていた男が見つかった。当時の名簿を見た紀介は、マチルダとランボーに共通する思わぬ事実を発見する…。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
