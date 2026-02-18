【きょうから2周間限定】マクドナルド「チーチーダブチ」が復活 チーズ4枚の“とろける誘惑”再び
日本マクドナルドの「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称：チーチーダブチ）が、きょう18日から2週間限定で復活する。
【写真】チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーチーダブチ」
同商品は、人気レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」をベースに、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた贅沢な一品。ジューシーな100％ビーフパティ2枚に、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚の計4枚をサンドし、濃厚でコク深い味わいに仕上げている。
香ばしく焼き上げたビーフパティの旨みに、2種類のチーズがとろけ合い、チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和。チーズ好きにはたまらない食べ応えのあるバーガーとなっている。価格は、単品が500円〜、バリューセットが800円〜（税込）。
