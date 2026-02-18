【きょうから】マクドナルド、新スイーツ限定発売 ザクザク＆もちもち「クリームブリュレホットドーナツ」
日本マクドナルドはきょう18日より、新しいホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を期間限定で販売する。
【画像】ザクザク＆もちもちな新スイーツ（詳細）
「クリームブリュレホットドーナツ」は、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめた、もちもち食感のドーナツ生地の中に、とろける甘いカスタードクリームを包んだ新作スイーツ。もっちりした生地とザクザク食感、なめらかなクリームのコントラストを楽しめる。キャラメル風味のドーナツ生地と、北海道産牛乳を使用したカスタードクリームが織りなす満足感たっぷりの味わいとなっている。
さらに17日から放映予定の新TVCMに、タレントのあのが出演中。フランス映画のような世界観で、ザクもち・カスタードとろ〜りな「クリームブリュレホットドーナツ」を楽しむ。
