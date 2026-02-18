“新婚ホヤホヤ”芸人3人、なれ初め＆結婚発表テーマにトーク 今夜放送『これ余談なんですけど…』
きょう18日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜 ※関西ローカル）には、ニッポンの社長・ケツ、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤ芸人が出演する。
【動画】お惚気トークを披露する”新婚ホヤホヤ”コットン・きょん
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。ケツ、きょん、秋定がなれ初めや結婚にまつわるエピソード、新婚ならではののろけ余談などを語る。
オープニングでは、新婚芸人たちが結婚発表にまつわる余談を披露。秋定は昨年12月に一般女性との結婚を発表したが、Ｍ-1グランプリのネタが結婚願望のある男という設定だったため、複雑な思いを抱いていたという。さらに秋定の結婚がネットニュースになった際、記事の中に芸人たちからの祝福メッセージが載ったが、それを見た秋定はあることを感じたと言うが…。
一方、結婚発表をケンドーコバヤシのラジオでやったというのは、ニッポンの社長のケツ。「実は僕結婚しました」というケツの言葉に対し、ケンコバはまさかのリアクションをしたと明かす。濱家も「あの人ヤバいな」と驚いたケンコバのリアクションとは。その後のケンコバからのご祝儀エピソードも一同を驚かせる。
スタジオでは、昨年７月にタレントのまつきりなと結婚したコットン・きょんがなれ初めを披露。昔仕事で１度だけ共演しSNSで相互フォローはしていたものの、何もなかったという2人。一昨年まつきから「単独ライブに行きたいです」というメッセージがあったため、きょんが招待。その後、お互いにあることが好きなことが分かり、急速に進展したという。そんなまつきにはきょんと付き合う前、結婚直前だった会社経営者の男性がいたというが、そこに割り込んだきょんがまつきのハートを射止められた理由とは。
続くVTRでは、結婚歴10年以上の仲良しご夫婦に聞いた夫婦円満の秘けつを紹介。スタジオでは、“テレビ的ではない”夫婦のゆる〜いノリを一同が披露し合う。
