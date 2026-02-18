◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)

3位決定戦でアメリカに勝利し、銅メダルを獲得した女子団体パシュート。日本のエースである郄木美帆選手は、オリンピック自身10個目となるメダル獲得となりました。

スピードスケート女子選手での最多は、イレイン・ブストさん（オランダ）の13個が最多。郄木選手は大会前は7個で歴代5位タイでしたが、今回3つのメダル獲得。団体パシュートのメダルで、クラウディア・ペヒシュタインさん（ドイツ）を抜き歴代単独2位に浮上。3大会連続3つ以上のメダル獲得という大記録も達成しています。

郄木選手は現地20日に最後の出場種目1500mに出場予定。この種目では過去2大会連続で銀メダルを獲得しています。

【郄木美帆選手の五輪メダル】

◇2018年平昌大会

金 団体パシュート

銀 1500m

銅 1000m

◇2022年北京大会

金 1000m

銀 500m

銀 1500m

銀 団体パシュート

◇2026年ミラノ・コルティナ大会銅 500m銅 1000m銅 団体パシュート