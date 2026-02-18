女の子とわんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「なんて微笑ましいの」「可愛いが渋滞してる」「世界平和を見た気がする」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『たかいたかい』をしてもらう1歳の女の子→犬が『羨ましいな』と見つめて…尊すぎるやり取り】

女の子が「たかいたかい」をしていたら…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲良しな姿を紹介しています。

この日、ほのちゃんは、パパに「たかいたかい」をしてもらっていたそうです。大好きなパパの「たかいたかい」に、ほのちゃんは大喜び。すると、それを見ていたうにくんが、慌てた様子で近づいてきたといいます。

うにくんは、「たかいたかい」をしている2人の前にお座りをしました。期待の眼差しで2人を見つめるうにくん。実は、自分も「たかいたかい」をしてもらいたくて、順番待ちをしていたのです…！！

優しさあふれる反応にホッコリ

そんなうにくんの様子に、ほのちゃんが気が付きます。すると、うにくんの方に駆け寄り、「ほのがやってあげる」と一言。うにくんの体をぎゅっと抱きしめて、「たかいたかい」を試みたのです。

しかし、やはりほのちゃんには重すぎたよう。ずっと順番待ちしているうにくんのため、パパがうにくんを抱き上げてあげたといいます。そんな姿を楽し気に見守るほのちゃんの優しさに、思わず胸が温まります…♡

何度も並ぶ女の子とわんこ

そのあとも、ほのちゃんが並び、うにくんが並び…と、パパの「たかいたかい」は大盛況。うにくんが並ぶたび、ほのちゃんが「やってあげる」と優しさを見せていたといいます。ほのちゃんにとって、うにくんは弟のような存在でもあるのかもしれませんね。

永遠に続く「たかいたかい」に、パパもちょっぴり腰を痛めた模様。それでも、持ち上げる高さを変えるなどして、なんとか要望に応えたのでした。2人の微笑ましい光景は、ずっと見ていたくなるほどの尊さだったことでしょう！！

この投稿には「順番待ててえらいね」「パパさん、いい筋トレですね」「本当に可愛すぎる」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄妹の日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。