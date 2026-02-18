心が寒くて他人の温もりが必要な人は、「内面の空しさ、意志の弱さ、精神の貧しさ」のせいで、自分と同じタイプの人たちと交わろうとする。
さみしいから誰かと一緒にいる――その選び方が、かえって心を乱していませんか。人間関係は「数」より「質」が大切です。いま、あなたは誰と、どんな理由でつながっていますか。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
孤独を怖がらない
心が寒くて他人の温もりが必要な人は、
「内面の空しさ、意志の弱さ、精神の貧しさ」のせいで、
自分と同じタイプの人たちと交わろうとする。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
さみしさが強いとき、私たちは「誰でもいいから一緒にいたい」と感じやすい。
その状態では、相手をよく見極める前に、群れに入って安心しようとする。
似た不安を抱えた人同士は集まりやすく、最初はにぎやかで楽しい。
けれど、目的が「心の穴埋め」だけだと、関係は長くは支えになりにくい。
共感は得られても、気持ちの浮き沈みが増え、生活が荒れやすくなる。
ショーペンハウアーが言う「空しさ」は、外の刺激で一時的に埋めても戻ってくるものだ。
だから必要なのは、にぎわいを増やすことより、内側を温めることだ。
ひとりの時間を少しだけ確保し、落ち着く習慣を作る。
短く散歩する。
深呼吸して、いま困っていることを一行にする。
今日できる小さな行動を一つだけ決める。
こうした小さな整え方が、意志を弱らせない支えになる。
人付き合いは、数より質を選ぶ。
会ったあとに心が軽くなる相手を残し、疲れが残る集まりは減らす。
丁重さと礼儀を保ちつつ、少し距離をとる。
無理に合わせず、深入りしすぎない。
温もりが欲しいときほど、関係の温度と距離を意識する。
内側が少し温まると、「誰かに埋めてもらう」必要は減る。
その分だけ、落ち着いた縁が選べるようになる。
孤独を怖がらず、まず自分を整える。
それが、さびしさに振り回されないための、いちばん現実的な道である。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）