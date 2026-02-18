さみしいから誰かと一緒にいる――その選び方が、かえって心を乱していませんか。人間関係は「数」より「質」が大切です。いま、あなたは誰と、どんな理由でつながっていますか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

孤独を怖がらない

心が寒くて他人の温もりが必要な人は、

「内面の空しさ、意志の弱さ、精神の貧しさ」のせいで、

自分と同じタイプの人たちと交わろうとする。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

さみしさが強いとき、私たちは「誰でもいいから一緒にいたい」と感じやすい。

その状態では、相手をよく見極める前に、群れに入って安心しようとする。

似た不安を抱えた人同士は集まりやすく、最初はにぎやかで楽しい。

けれど、目的が「心の穴埋め」だけだと、関係は長くは支えになりにくい。

共感は得られても、気持ちの浮き沈みが増え、生活が荒れやすくなる。

ショーペンハウアーが言う「空しさ」は、外の刺激で一時的に埋めても戻ってくるものだ。

だから必要なのは、にぎわいを増やすことより、内側を温めることだ。

ひとりの時間を少しだけ確保し、落ち着く習慣を作る。

短く散歩する。

深呼吸して、いま困っていることを一行にする。

今日できる小さな行動を一つだけ決める。

こうした小さな整え方が、意志を弱らせない支えになる。

人付き合いは、数より質を選ぶ。

会ったあとに心が軽くなる相手を残し、疲れが残る集まりは減らす。

丁重さと礼儀を保ちつつ、少し距離をとる。

無理に合わせず、深入りしすぎない。

温もりが欲しいときほど、関係の温度と距離を意識する。

内側が少し温まると、「誰かに埋めてもらう」必要は減る。

その分だけ、落ち着いた縁が選べるようになる。

孤独を怖がらず、まず自分を整える。

それが、さびしさに振り回されないための、いちばん現実的な道である。