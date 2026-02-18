「熟年離婚による独居男性の孤立」が現代日本の課題に挙げられる昨今、『突撃！隣の晩ごはん』で昭和や平成の食卓を歩き続けたヨネスケさんも、その当事者になっていました。40年連れ添った末の別離、そしてコロナ禍の孤独。うつ病を患った姿は、誰にでも起こりうる「シニアの社会的孤立」を物語ります。76歳で選んだ再婚。孤独の闇を知った男が、今、噛み締める「寂しさの先」に迫ります。

【写真】10年間の独り身を救ってくれた20歳年下の妻とのツーショット ほか（5枚目/全15枚）

離婚の原因は家庭を顧みなかったから

── 1985年から25年以上続いた『突撃！隣の晩ごはん』。大きなしゃもじを手に、一般家庭の夕食にアポなしでお邪魔する唯一無二のスタイルでお茶の間に親しまれたヨネスケこと、落語家の桂米助さん。66歳で熟年離婚し、2024年には20歳年下の女性との再婚が話題を呼びました。10年間の独身暮らしを経て、再婚を意識するようになるまでには、どんな心境の変化があったのでしょうか。

ヨネスケさん：最初は再婚なんて考えていませんでした。離婚の原因は、僕が家庭を顧みなかったことです。『突撃！隣の晩ごはん』のロケで全国を飛び回って、しかも飲み歩いてばかりで、1か月に3～4回ほどしか家に帰らない時期が何年もありました。あるとき、些細な夫婦ゲンカで「じゃあ離婚でもするか!?」と勢いで言ったら「上等よ」と。自業自得ですね。

若かりしころのヨネスケさん。『突撃！隣の晩ごはん』でお茶の間の人気ものに

── 熟年離婚というと、女性は第2の人生を謳歌する人が多い一方、男性は孤独を感じてしまうケースが少なくないと聞きます。

ヨネスケさん：よくそう言われますし、その気持ちもわからなくはありません。ただ、僕の場合は、寄席などの仕事があったし、夜は新宿2丁目で飲み歩いて、そこでのコミュニティに救われていたから、そこまで寂しさを感じたり、孤独でつらかったという感じではなかったんです。

行きつけのバーで年代の近いママに話を聞いてもらったりしました。落語のことで悩んで「なんでウケねえんだろうな」とか「もの覚えがだんだん悪くなってきて」と、グチをこぼすと「あなたの好きなようにやったらいいのよ」なんて励ましてくれたり。そうしたやりとりが心の支えになっていたんです。

コロナですべてが絶たれ「孤独」を痛感し

── 仕事仲間や夜の街でのコミュニティが、「心のよりどころ」になっていたんですね。

ヨネスケさん：ところがコロナになって、それらがすべて絶たれてしまった。寄席の舞台がなくなり、飲み歩くこともできなくなった。そこで初めて「孤独」を痛感しました。それまで楽屋に行けば仲間がいて、飲みに行けば2丁目のママたちがいて、つねに誰かとしゃべっていたのが、急にプツンと途切れて社会との接点を失ってしまったんです。

ずっと部屋にこもりきりで、誰とも話さない。自宅でひとり酒をして、眠れないから病院でもらった入眠剤を飲んで。しかも、コロナにも感染して、孤独に家で寝込んでいた時期も。心身ともに最悪の状態でした。

そのうちに、どんどん気持ちがふさぎ込んで、悪いことばかりが頭の中に浮かんでくるんです。コロナが明けて、しばらくぶりに飲みに行くと「目が死んでるわよ。病院に行ったほうがいい」と2丁目のママに言われ、精神科を受診するとうつ病と診断されました。いちばんひどい時期は、マンションのベランダで「楽になるんだろうか」とか、そんなことが何度も頭をよぎるほど、精神的に病んでいましたね。

── そこまで追い込まれていた時期だったのですね。そこからどうやって浮上されたのでしょう。

ヨネスケさん：あの時期は本当につらかった。でも、精神科のお医者さんがいい方で、「ヨネスケさん、パートナーを作るといいですよ」と言ってくれたんです。その言葉を聞いて「たしかにそうだな」と思い、彼女を作ろうと考えました。

「シニアは恋愛に億劫」なんてもったいない

──「ひとりは嫌だ」というコロナ禍での孤独な体験が、次の出会いへの背中を押したのですね。

ヨネスケさん：今のカミさんに出会ったのは、そんな時期でした。共通の友人を介して出会ったのですが、明るく気さくな人柄に惹かれて。ネガティブな発言ばかりしていた僕に、「何言ってんの！しっかりしなさい」と、親身になって喝を入れてくれた。20歳も年下だけれど、頼りになる。すっかり心を掴まれました。

イチローと親交を持つヨネスケさんと再婚した妻の陽子さん。2025年7月米野球殿堂入りしたイチローの式典にも駆けつけた

── 昨今は、リスクを恐れて人との深い関わりを避ける人も増えていますよね。とくに年齢を重ねるほど、「もう自分なんて」「いまさらこの歳で」と恋や結婚をあきらめたり、遠ざけてしまう人も多いです。恋や結婚をためらう空気について、どう感じますか？

ヨネスケさん：今は女性も経済的に自立して、男性以上に稼ぐ方もたくさんいらっしゃいますよね。だからこそ、若い男の子のほうは腰が引けてしまって、恋愛や結婚に億劫に感じているとも聞きます。人間関係を深めるのが怖いんでしょうね。でも、恋をする楽しさを放棄してしまうのは、もったいないなと思うんです。人間同士だから行き違ったり、ケンカをしたりとトラブルもあるけれど、それがあるからまた楽しい。

シニアだって同じですよ。昔は高齢での結婚や恋愛は「年がいもなくみっともない」なんて後ろ指をさすような雰囲気があったけれど、今はずいぶん変わりました。76歳での僕の再婚を、みな「おめでとう」と祝ってくれた。だからこそ、シニアの皆さんも「もう年だから…」なんて言わずに、いくつになってもどんどん恋をしたほうがいいと思います。なんといっても、生きる活力が湧いてきますからね。

僕もコロナの時期は、生きていてもしかたないと鬱々としていたけれど、今は毎日がすごく楽しいし、もっと長生きしたいと思えるようになりました。

取材・文：西尾英子 写真：ヨネスケ