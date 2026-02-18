Snow Man目黒蓮（29）が17日、都内で、映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）大ヒット御礼舞台あいさつにリモートで参加した。撮影中の「将軍 SHOGUN」シーズン2のロケ先、カナダからの生中継で登場するレアなイベントとなった。

無事に中継がつながり安堵（あんど）する目黒をよそに、ともに主演を務めた“相方”の浜辺美波（25）は「さっきもあいさつさせていただいたんですけど、やっぱりシュール」と爆笑。目黒も「ちょっと面白い形の中継ということで」と自認したが、話の途中で画面がフリーズ。ツボに入った浜辺に「笑いすぎじゃないですか？」とツッコミつつ、ユニークなやりとりに自身も笑みをこぼした。

同作は葬儀会社に就職したヒロイン（浜辺）と指南役の葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指す物語。公開11日間で観客動員122万人、興行収入16億円を突破した。2人は互いを「すてきな先輩」「すてきな後輩」と表現。目黒は「漆原と美空のままの雰囲気で現場にいられたので、お芝居にも生かせたと思いますし、それは浜辺さんとだったからできた」と名コンビが生まれた。時差でカナダが16日だったことから、同日が誕生日の目黒を浜辺や観客が「おめでとう〜！」と祝福する一幕もあった。【望月千草】