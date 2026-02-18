日テレ社長、国分太一と2人きりで面会 一連の騒動に「双方の理解は深まった」
日本テレビは16日、定例会見を行い、福田博之社長がコンプライアンス違反行為を理由に『ザ!鉄腕!DASH!!』の降板した元TOKIOの国分太一（51）と面会し、謝罪を受けたと語った。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
福田社長は会見で国分から一連の問題に対する謝罪の手紙の内容から「真摯に反省されている様子だと受け止めた」とし、その後に面会したことを明らかにした。面会は2人きりだったとし、「お話をして双方の理解は深まったと私は思っております。今後、おそらくですが、代理人同士の申し入れ、交渉というものはなくなると思います。何かあれば直接会話をさせてもらうことになると思いますので、落ち着いた状況になると思っております」と話した。
また国分が繰り返し発言していた問題の「答え合わせ」の要望はなかったとし、「終始、お詫びされているという状況でした」と明かし「ご家族のことを大変心配されていて、そのことで気落ちをされていることは間違いないとお見受けしました」と面会時の様子についても語った。
このほか会見では、一連の騒動をめぐり元TOKIOの松岡昌宏（49）、城島茂（55）へ謝罪したことも明かした。
