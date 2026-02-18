スキージャンプの郄梨沙羅選手が競技を終え、率直な気持ちを語りました。

郄梨選手はミラノ・コルティナオリンピックでスキージャンプ団体と個人ではノーマルヒルとラージヒルに出場しました。「この舞台に戻って来られると4年前には思っていなかったので、この舞台に戻るにあたって支えてくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいです」と率直な思いを口にしました。

4度の五輪を迎え、前回北京大会から復帰した郄梨選手は「どのオリンピックにも思い出がたくさんあって。それがターニングポイントになって今このオリンピックにつなげて来られてはいるんですけど、今まで感じたことのない楽しさであったり心強さがすごくあったオリンピックだったなとは思いました」と今大会を振り返りました。

団体では二階堂蓮選手、小林陵侑選手、丸山希選手と共に銅メダルを獲得。共に戦った選手だけでなく、かつて北京五輪で団体メンバーだった伊藤有希選手の存在がありました。「自分の能力以上のものが出せた2本だったとも思いますし、飛び終えた後は日本チームのみなさんが下で出迎えてくれていて、ずっと我慢はしていたんですけど、有希さんに抱きしめてもらった瞬間から涙が止まらなくなって。本当にこんなに感情が動かされることは無かったと思いますし、心からこの瞬間を楽しく幸せだと思いながら競技ができたので、すごく記憶に残る瞬間ではありました」と話しました。

特にソチ五輪から共に歩んできた伊藤選手へは「有希さんがいなったらこの場に戻ってくることも出来なかったと思いますし。変わらず有希さんはもちろんほかの一緒に飛んでくれてるチームの皆さんも変わらずずっといてくれて。一緒に練習してくれて、試合に出てくれてって。やっぱり言葉はもちろんなんですけど、存在自体がどんなに心強かったと思いますね、今となっては」と感謝を伝えました。

また、混合団体の際に肩をたたいて後押ししてくれた二階堂選手など後輩の存在については「本当に頼もしい後輩に支えられて、(丸山)希ちゃんもそうですし、(二階堂)蓮くんもそうですし。本当に(小林)陵侑の存在もそうなんですけども。存在自体が心強くて。このチームなら大丈夫だとも思えました」と感謝の言葉を語りました。

ここまで4度の五輪へ出場し、多くの実績を積み上げてきた29歳にとってスキージャンプとは何かを問われると、「私の人生そのものですね。4年間積み上げてきたものを全部そこへベッドしてる訳なので。人生をかけてきたオリンピックでもあったと思いますし、4年間を全て捧げてきたので、その時間もエネルギーも含めて人生かなと思います」とコメントしました。